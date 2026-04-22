Logo
Large banner

U dijelu Srpske naredna dva dana obustava saobraćaja

Autor:

ATV
22.04.2026 20:54

Komentari:

0
Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало
Foto: ATV

Na dionici puta Bijeljina–Zvornik sutra će na dva i po sata biti obustavljen saobraćaj zbog Međunarodne biciklističke trke "Beograd-Banjaluka".

Saobraćaj će na toj dionici biti obustavljen od 13.00 do 15.30 časova, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.

Za petak, 24. april, najavljene su obustave saobraćaja između 10.30 i 15.00 časova od graničnog prelaza Bratoljub preko Bratunca do Konjević Polja, zatim Drinjača-Bratunac, Drinjača-Vlasenica i Tišča-Šekovići.

policija rs

Hronika

Iz policije pozivaju vozače na strpljenje jer je moguće da će doći do formiranja dužih kolona vozila na pojedinim dionicama, te da koriste alternativne putne pravce.

Međunarodna biciklistička trka "Beograd–Banjaluka", u kojoj se za titulu najboljeg bori 140 takmičara iz 35 zemalja, startovala je danas sa Savskog trga u Beogradu.

богородица-икона-05092025

Savjeti

Druga etapa voziće se sutra od Obrenovca do Zvornika, uz prolazni cilj u Šapcu i prelazak preko Pavlovića mosta, a treća u petak, 24. aprila, na trasi Bratunac–Milići–Vlasenica–Šekovići.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

obustava saobraćaja

saobraćaj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner