U dijelu Srpske naredna dva dana obustava saobraćaja

Na dionici puta Bijeljina–Zvornik sutra će na dva i po sata biti obustavljen saobraćaj zbog Međunarodne biciklističke trke "Beograd-Banjaluka".

Saobraćaj će na toj dionici biti obustavljen od 13.00 do 15.30 časova, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.

Za petak, 24. april, najavljene su obustave saobraćaja između 10.30 i 15.00 časova od graničnog prelaza Bratoljub preko Bratunca do Konjević Polja, zatim Drinjača-Bratunac, Drinjača-Vlasenica i Tišča-Šekovići.

Iz policije pozivaju vozače na strpljenje jer je moguće da će doći do formiranja dužih kolona vozila na pojedinim dionicama, te da koriste alternativne putne pravce.

Međunarodna biciklistička trka "Beograd–Banjaluka", u kojoj se za titulu najboljeg bori 140 takmičara iz 35 zemalja, startovala je danas sa Savskog trga u Beogradu.

Druga etapa voziće se sutra od Obrenovca do Zvornika, uz prolazni cilj u Šapcu i prelazak preko Pavlovića mosta, a treća u petak, 24. aprila, na trasi Bratunac–Milići–Vlasenica–Šekovići.