Šta znači bol u sljepoočnicama i kada se treba javiti doktoru

22.04.2026 21:41

Foto: Pexels/Photo by Andrea Piacquadio

Bol u sljepoočnicama je česta tegoba koja može da varira od blage nelagodnosti do jakog, iscrpljujućeg bola. Kada je ona bezazlena, a kada bi trebalo da se javite doktoru?

Nekad je uzrok bezazlen, poput stresa ili napetosti, ali u nekim slučajevima može ukazivati i na ozbiljnije zdravstvene probleme, pa ga ne treba ignorisati.

Najčešće se iza ovog simptoma krije tenziona glavobolja ili migrena.

Šta je tenziona glavobolja?

Tenziona glavobolja se obično javlja nakon napornog dana i opisuje se kao osjećaj stezanja oko glave, dok je migrena jača, često pulsirajuća i može biti praćena mučninom i osjetljivošću na svjetlo i zvuk.

Međutim, bol u sljepoočnicama može dolaziti i iz drugih dijelova tijela, poput vrata ili vilice, a rjeđe je povezan sa ozbiljnijim stanjima. Upravo zato je važno obratiti pažnju na prateće simptome i ne oslanjati se samo na pretpostavke, prenosi "Informer".

Kod tenzione glavobolje najčešće pomaže odmor, opuštanje i blagi analgetici, dok kod migrene treba reagovati što ranije uz odgovarajuće lijekove i konsultaciju sa ljekarom, naročito ako se napadi ponavljaju.

Ozbiljna stanja

U nekim slučajevima bol može ukazivati na ozbiljnija stanja, poput upale arterija u sljepoočnici, što zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, posebno ako su prisutni dodatni simptomi kao što su problemi sa vidom, povišena temperatura ili osjetljivost na dodir.

Takođe, dugotrajno loše držanje i napetost u vratu mogu izazvati bol koji se širi ka sljepoočnicama, dok problemi sa viličnim zglobom mogu dovesti do neprijatnog bola pri žvakanju ili otvaranju usta.

Ako se bol često ponavlja, pojačava ili ga prate neuobičajeni simptomi poput vrtoglavice i smetnji u govoru ili vidu, važno je obavezno potražiti savjet ljekara kako bi se utvrdio tačan uzrok i započelo odgovarajuće liječenje.

