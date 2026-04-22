Logo
Large banner

FZO: Doprinose plaćaju penzioneri koji su većinski radni vijek proveli u inostranstvu

Autor:

ATV
22.04.2026 16:13

Komentari:

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Foto: ATV

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske istakao je da obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,2 odsto imaju isključivo lica koja primaju penziju iz drugih država u kojima su provele većinski radni vijek, a imaju prebivalište u Republici Srpskoj.

Takođe, ovu obavezu imaju i lica koja primaju penziju iz država sa kojima BiH nema zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, a u tim državama su provela većinski radni vijek i imaju prebivalište u Republici Srpskoj.

- Ova obaveza postoji bez obzira na manji dio staža ostvaren u Srpskoj, jer se radi o licima koja većinski prihod ostvaruju izvan Republike Srpske - saopšteno je iz Fonda povodom pogrešnih i netačnih interpretacija koje su se proteklih dana pojavile u medijima.

Dodaju se da penzioneri Republike Srpske koji su cijeli ili većinski radni vijek proveli u Srpskoj i BiH nemaju nikakvu dodatnu obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, osim one obaveze koju za njih već uplaćuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske.

Penzioneri drugih zemalja koji su cjelokupan radni staž proveli u zemljama sa kojima BiH ima zaključen ugovor o socijalnom osiguranju, takođe, nemaju obavezu dodatnog plaćanja zdravstvenog osiguranja, jer za njih to plaća osiguranje zemlje iz koje primaju penziju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FZO Republike Srpske

Penzioneri

doprinosi

Fond zdravstvenog osiguranja

zdravstveno osiguranje

Komentari (0)
Large banner

