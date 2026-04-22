Peskov otkrio da li će doći do sastanka Putina i Zelenskog

22.04.2026 21:52

Предсједник Украјине Володимир Зеленски и предсједник Русије Владимир Путин.
Sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina i Ukrajine Vladimira Zelenskog moguć je samo radi finalizacije dogovora, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Putin je rekao da je spreman da se sastane u Moskvi u bilo kom trenutku. Najvažnije je da postoji svrha za sastanak i što je još važnije, da on bude produktivan, a to može biti samo radi finalizacije dogovora", rekao je Peskov za ruski portal "Vesti".

Полиција Србија

Srbija

MUP pozvao na oprez: Moguća krađa preko lažnih kazni

On je naveo da Moskva ne vidi da u Kijevu postoji politička volja za rješavanje sukoba u Ukrajini.

"Ostvarivanje početnih ciljeva specijalne vojne operacije i obezbjeđivanje interesa Moskve je najvažnije. Postizanje tih ciljeva će pomoći da se Rusija zaštiti od prijetnji terorističkih napada iz Kijeva", naglasio je Peskov.

Главобоља

Zdravlje

Šta znači bol u sljepoočnicama i kada se treba javiti doktoru

Komentarišući napad ukrajinskih dronova na ruski grad Sizranj, Peskov je rekao da su ukrajinski napadi na civilne ciljeve postali realnost sa kojom se Rusija suočava.

Pročitajte više

Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.

Svijet

Iran: Spremni smo za dijalog

56 min

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Auto-moto

Kinezi patentirali VC u automobilu

1 h

0
Рукометашице Борца

Ostali sportovi

Rukometašice Borca savladale Izviđač u prvom duelu četvrtfinala Kupa

1 h

0
Цвијановић на Делфи форуму

BiH

Cvijanović na Delfi Forumu: Intervencionizmom stvoren institucionalni monstrum

1 h

0

Više iz rubrike

Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.

Svijet

Iran: Spremni smo za dijalog

56 min

0
Бијела кућа у Вашингтону.

Svijet

Bezbjednosna uzbuna u Bijeloj kući

2 h

0
Два ресторана затворена након што се отровало више од 100 људи

Svijet

Dva restorana zatvorena nakon što se otrovalo više od 100 ljudi

3 h

0
Елефтерија Гиакумаки мајка троје дјеце пронађена мртва

Svijet

Majka troje djece, koja je nestala u nedjelju, pronađena mrtva

3 h

0

  • Najnovije

22

36

Užas u Hrvatskoj: Muškarac (34) seksualno zlostavljao i iskorištavao djecu

22

29

Ova biljka raste u skoro svakom dvorištu a pravo je bogatstvo

22

25

Šta je zeleni vodonik i ima li budućnost primjene u Srpskoj

22

24

Tramp: Netačni izvještaji o produženju primirja na tri do pet dana

22

17

Državljanin BiH uhapšen zbog napada na Alžirca

