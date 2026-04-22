Peskov otkrio da li će doći do sastanka Putina i Zelenskog

Sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina i Ukrajine Vladimira Zelenskog moguć je samo radi finalizacije dogovora, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Putin je rekao da je spreman da se sastane u Moskvi u bilo kom trenutku. Najvažnije je da postoji svrha za sastanak i što je još važnije, da on bude produktivan, a to može biti samo radi finalizacije dogovora", rekao je Peskov za ruski portal "Vesti".
On je naveo da Moskva ne vidi da u Kijevu postoji politička volja za rješavanje sukoba u Ukrajini.
"Ostvarivanje početnih ciljeva specijalne vojne operacije i obezbjeđivanje interesa Moskve je najvažnije. Postizanje tih ciljeva će pomoći da se Rusija zaštiti od prijetnji terorističkih napada iz Kijeva", naglasio je Peskov.
Komentarišući napad ukrajinskih dronova na ruski grad Sizranj, Peskov je rekao da su ukrajinski napadi na civilne ciljeve postali realnost sa kojom se Rusija suočava.
(SRNA)
