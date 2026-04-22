Kinezi patentirali VC u automobilu

Kineska kompanija Seres, dio brenda Aito, patentirala je neobično rješenje – toalet ugrađen u automobil koji se izvlači ispod suvozačkog sjedišta.
Prema dostupnim informacijama, uređaj može da se aktivira ručno ili glasovnom komandom, a funkcioniše po principu kliznog mehanizma, poput fioke.
Nakon upotrebe, vraća se ispod sjedišta i ne zauzima dodatni prostor u kabini.
Sistem uključuje ventilaciju i izduv koji neprijatne mirise izbacuje van vozila, dok se otpad skladišti u rezervoaru koji se prazni ručno. Tu je i grijač koji pomaže u sušenju sadržaja i isparavanju tečnosti.
Ideja je namijenjena situacijama kada vozilo miruje – poput dugih zastoja, kampovanja ili čekanja na benzinskim stanicama – a ne upotrebi tokom vožnje.
Ovakvi koncepti pokazuju koliko je kinesko tržište konkurentno, gdje proizvođači pokušavaju da se izdvoje neobičnim funkcijama, od masažnih sjedišta i karaoke sistema do frižidera i velikih ekrana.
Ipak, ostaje pitanje da li će ovakvo rješenje zaista stići u serijsku proizvodnju.
Kao i kod mnogih patenata, moguće je da će ostati samo ideja, uz izazove poput praktičnosti, higijene i prihvatanja među kupcima.
(B92)
