Logo
Large banner

U Podgorici ''pao'' ubica Kostura: Uhapšen po međunarodnoj potjernici

Autor:

ATV
22.04.2026 21:01

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

U akciji UKP MUP-a Srbije, Interpola Srbije, Uprave za tehniku, FAST tima i Interpola Crne Gore, u Podgorici je lociran i uhapšen S. R. (34), član Vračarske kriminalne grupe zbog ubistva Vladimira Kostića zvanog Kostur 2020. godine u Beogradu, saznaje "Telegraf.rs.

S. R. je uhapšen po međunarodnoj Interpolovoj potjernici.

Kostić je upucan u junu 2020. godine u ulici Stojana Jankovića u Beogradu, preminuo je u julu.

Ko je bio Kostur?

Vladimir Kostić (40), u kriminalnim krugovima i među navijačima poznatiji kao Kostur, bio je dobro poznato lice beogradskoj policiji. Njegovo ime se godinama provlačilo kroz operativne podatke vezane za beogradsko podzemlje, prvenstveno u naselju Rakovica.

Od narkotika do pokušaja ubistva

Više puta je dovođen u vezu sa distribucijom opijata na teritoriji Beograda.

Bio je akter brojnih uličnih obračuna.

Osuđivan za pokušaj ubistva: Godine 2014. je osuđen jer je tokom sukoba u Rakovici nožem izbo jednog mladića. Za ovo djelo je odslužio četiri godine zatvora, a na slobodu je izašao 2018. godine.

„Sačekuša” ispred stana djevojke

Ubistvo se dogodilo 24. juna 2020. godine u Ulici Stojana Jankovića u Rakovici.

Napadač je strpljivo čekao u mraku ispred zgrade u kojoj je stanovala Kostićeva djevojka.

U momentu kada je Kostić prilazio ulazu i podigao ruku da pozvoni na interfon, ubica je izletio i ispalio mu više hitaca u leđa.

Iako teško ranjen u predjelu grudnog koša, pluća i bešike, Kostić je bio živ kada je stigla Hitna pomoć. Prebačen je na VMA, gdje su ljekari pokušali sve, ali je nakon 18 dana borbe preminuo 12. jula 2020. godine.

Sukob klanova i „Vračarci”

Iako se u početku vjerovalo da je riječ o lokalnom obračunu u Rakovici, istraga (potpomognuta dešifrovanjem „Skaj” komunikacije) otkrila je širu sliku.

Kostić je navodno bio meta vračarskog klana, koji je u to vrijeme čistio teren od konkurencije i ljudi bliskih suparničkom „škaljarskom klanu”.

Smatra se da je njegova likvidacija bila dio šire strategije grupe Nikole Vušovića (Džonija sa Vračara) da preuzme potpunu kontrolu nad beogradskim tržištem narkotika.

Iako su mnogi mediji u prvi mah Kostića povezivali sa navijačkim frakcijama, on je u operativnim podacima prvenstveno tretiran kao „samostalni igrač” sa jakim vezama u lokalnim kriminalnim grupama koje su se našle na putu ekspanzije Vračaraca.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Podgorica

Ubistvo

Vladimir Kostić Kostur

Međunarodna potjernica

Komentari (0)
Large banner

