Иранска национална гарда зауставила брод на којем су четири црногорска поморца

Иранска национална гарда зауставила је трговачки брод "МСЦ Франческа" на којем се налазе четири црногорска поморца, саопштио је министар поморства Црне Горе Филип Радуловић.
Он је рекао да им је потврђено да су црногорски поморци и остала посада доброг здравља и безбједни, те да су у току преговори бродарске компаније и иранске стране.
Према његовим ријечима, надлежни државни органи су у сталном контакту са посадом.
- Нашим поморцима и њиховим породицама упућујемо пуну подршку, уз поруку да ћемо учинити све за позитиван исход ове ситуације и безбједност наших помораца - написао је Радуловић на Иксу.
Iranska nacionalna garda zaustavila je trgovački brod "MSC Francesca“, na kojem se nalaze četiri crnogorska pomorca.— Filip Radulovic (@FilipRadulovic_) April 22, 2026
Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i bezbjedni. 🇲🇪
