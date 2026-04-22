Иранска национална гарда зауставила брод на којем су четири црногорска поморца

Аутор:

АТВ
22.04.2026 20:50

Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године
Фото: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Иранска национална гарда зауставила је трговачки брод "МСЦ Франческа" на којем се налазе четири црногорска поморца, саопштио је министар поморства Црне Горе Филип Радуловић.

Он је рекао да им је потврђено да су црногорски поморци и остала посада доброг здравља и безбједни, те да су у току преговори бродарске компаније и иранске стране.

Према његовим ријечима, надлежни државни органи су у сталном контакту са посадом.

- Нашим поморцима и њиховим породицама упућујемо пуну подршку, уз поруку да ћемо учинити све за позитиван исход ове ситуације и безбједност наших помораца - написао је Радуловић на Иксу.

