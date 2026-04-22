Ово је млада наставница која је преминула након што је родила близанкиње

Млада учитељица из Скадра, Мигена Салихи, преминула је само неколико дана након што је први пут постала мајка и неколико сати након што је апеловала на све Албанце да дају крв, због здравствених компликација.
Мигена је постала мајка дјевојчица близнакиња, али срећа није била на њеној страни, јер је трагично преминула неколико дана након њиховог рођења, не успијевши да ужива у њима.
Прије само четири године Миген се вјерила за Ноела и почели су да граде заједнички живот.
Дипломирала је као наставница географије на Универзитету у Скадру, док је обављала своју професију наставнице.
"Данас смо изгубили једну од најенергичнијих дјевојака, једну од фантастичних дјевојака овог града. Супер активну, породично оријентисану дјевојку и примјер у друштву. Без ријечи смо, не можемо да вјерујемо! Мигена, много смо те вољели, увијек…", написао је активиста Мирсад Баша у објави на Фејсбуку поводм смрти младе наставнице.
Према наводима албанских медија, Мигенино здравствено стање погоршало се одмах након порођаја, што је учинило неопходним хитно добијање крви групе 0 негативне.
Упркос чињеници да се позив за помоћ брзо проширио друштвеним мрежама, мобилизацији десетина грађана који су се одазвали апелу, као и напорима љекара, за Мигену није било спаса.
