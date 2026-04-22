Užas u BiH: Pronađena dva tijela, oglasila se policija

Stevan Lulić
22.04.2026 20:23

Ужас у БиХ: Пронађена два тијела, огласила се полиција

Tijela muškarca i žene pronađena su u srijedu, 22. aprila, u naselju Brda u Srebreniku, potvrđeno je iz tamošnje policije.

Policija je oko 18 sati dobila prijavu da se u dvorištu porodične kuće nalazi tijelo muškarca, da bi službenici dolaskom na teren pronašli i tijelo jedne ženske osobe.

"Izlaskom na mjesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i tijelo ženske osobe bez znakova života", naveli su iz policije.

Dodaje se da je mjesto događaja obezbijeđeno i da je u toku uviđaj.

"Sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, uviđaj i dr. preduzimaće (po uputstvima dežurnog tužioca KTTK-a, koji na mjestu događaja rukovodi uviđajem) istražioci Sektora krim policije Uprave policije MUP TK-a", zaključili su iz policije.

