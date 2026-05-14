Pijan uletio na terasu kafića u Šipovu, ima povrijeđenih

N.M. iz Šipova uhapšen je jer je pijan sletio automobilom sa kolovoza na terasu ugostiteljskog objekta, pri čemu su dvije osobe povrijeđene.
Povrijeđeni su I.A. i M.B. iz Šipova kojima je ukazana prva pomoć u Domu zdravlja u ovoj lokalnoj zajednici, nakon čega je lice M.B. upućeno na liječenje u Univerzitetski klinički centar (UKC) u Banjaluci.
"Alkotestiranjem je utvrđeno da je N.M. imao 1,74 promila alkohola u krvi", saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.
Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u 19.20 časova u Ulici vojvode Putnika u Šipovu.
Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Šipovo.
