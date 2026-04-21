Дарко Елез пуштен из затвора као слободан човјек!

Аутор:Огњен Матавуљ
Дарко Елез, један од најпознатијих криминалаца у региону, који се годинама доводи у везу са организованим криминалом и најтежим кривичним дјелима, изашао је из затвора у Србији.
Према сазнањима портала ”Република” Елез је јутрос изашао из затвора у којем се налазио по пресудама из БиХ.
Осуђен је на јединствену казну од 20 година затвора, у коју су му обједињене двије пресуде - за предмет ”Лутка” у којем га је Суд БиХ 2021. године осудио на 15 година затвора, те казну од пет година и осам мјесеци коју је 2004. године изрекао Окружни суд у Источном Сарајеву. Елез је тражио да казну издржава у Србији, што му је одобрено и од 2022. године се налазио у затвору.
Елез је пуштен након што је, како сазнаје АТВ, практично за пет година одлежао 20-годишњу казну затвора. Разлог томе лежи у чињеници да је већина кривичних дјела, за која је осуђен у БиХ, почињена прије 2010. године. Наиме, те године Елеза је Специјални суд у Београду осудио на девет година затвора због више кривичних дјела. Казну је одлежао и вријеме које је провео у затвору, по пресуди Специјалног суда, урачунато је у казну која је изречена у БиХ. Урачунато је и вријеме проведено у притвору након што је 2020. године ухапшен у Србији и изручен у БиХ.
”То је све завршено, Елез је издржао казну и он је слободан човјек”, рекао је за АТВ Елезов бранилац Сенад Крехо.
Подсјетимо, у предмету ”Лутка” Елез је означен као организатор криминалне групе које је, према пресудама, одговорна за убиства Бориса Говедарице (август 2007.) и Зорана Голуба Чарламе (август 2008.) који су изрешетани аутоматским пушкама, Влатка Мачара који је разнесен у експлозији МРУД-а (јануар 2008.) у којој су колетерарне жртве били Раде Магазин и Милан Влашкић, покушају убиства Ђорђа Ждрале (април и октобар 2006.).
Групи су на терет стављене и спектакуларне пљачке 2,2 милиона евра из комбија Привредне банке Сарајево (јун 2006.), 670.000 КМ из "Поште 2" (јун 2008.) у Сарајеву, 1,8 милиона КМ из комбија Павловић Интернатионал банке (август 2005.) и покушај пљачке 2,2 милиона КМ из пословнице Нове банке у Источном Сарајеву (новембар 2005.), прање новца и друго. Према оптужници Елез је био и директни извршилац неколико ликвидација и пљачки.
Осим Елеза у том предмету је осуђено 15 особа на 118 година затвора, а највећу казну од 20 година затвора је добио Бојан Цвијан, некадашњи шеф Одсјека за дроге у СИПА.
