Kako se riješiti korova: Potrebna vam je samo ključala voda

Proljeće je sezona brzog rasta – ne samo cvijeća koje ste posadili, već i dosadnog korova koji pokušava da ga uguši. Čupanje korova često djeluje kao posao bez kraja, a bez obzira koliko održavate dvorište ili baštu, ne možete u potpunosti kontrolisati šta će u njoj rasti.

Na društvenim mrežama mogu se pronaći razne metode za uklanjanje korova od soli i alkoholnog sirćeta do deterdženta za sudove. Ipak, jedan trik se izdvaja svojom jednostavnošću.

Zdravlje Koliko kafe dnevno pomaže u smanjenju stresa?

Kerolajn Valker podijelila je na TikToku metodu kojom se, kako kaže, rješavala korova tokom cijele prošle godine. Njeno rješenje je vrlo jednostavno – ključala voda.

Dovoljno je da prokuvate vodu i pažljivo je sipate direktno na korov, ciljajući korijen kako bi se biljka potpuno uništila.

Ova metoda je posebno efikasna za:

dvorišne staze

prilaze

kamene stepenice

Svijet Teheran poslao Vašingtonu plan u tri faze - Ormuski moreuz u centru dogovora

Međutim, nije pogodna za mjesta gdje korov raste pored ukrasnih biljaka, voća ili povrća, jer može oštetiti i njih.

Kako spriječiti ponovno pojavljivanje korova

Da biste smanjili potrebu za stalnim uklanjanjem, stručnjaci iz Agroklub preporučuju malčiranje. To podrazumijeva prekrivanje zemlje materijalima poput.

slame

kore drveta

pokošene trave

Hronika Motociklista preletio zaštitnu ogradu, pa pao na pješačku stazu: Nije mu bilo spasa

Ova metoda pomaže da se uspori rast korova i očuva vlaga u zemljištu, što dugoročno olakšava održavanje bašte.