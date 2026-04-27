Kako se riješiti korova: Potrebna vam je samo ključala voda

27.04.2026 08:45

Жена са цвјетним рукавицама чупа коров из баште
Foto: Pixabay

Proljeće je sezona brzog rasta – ne samo cvijeća koje ste posadili, već i dosadnog korova koji pokušava da ga uguši. Čupanje korova često djeluje kao posao bez kraja, a bez obzira koliko održavate dvorište ili baštu, ne možete u potpunosti kontrolisati šta će u njoj rasti.

Na društvenim mrežama mogu se pronaći razne metode za uklanjanje korova od soli i alkoholnog sirćeta do deterdženta za sudove. Ipak, jedan trik se izdvaja svojom jednostavnošću.

Кафа

Zdravlje

Koliko kafe dnevno pomaže u smanjenju stresa?

Kerolajn Valker podijelila je na TikToku metodu kojom se, kako kaže, rješavala korova tokom cijele prošle godine. Njeno rješenje je vrlo jednostavno – ključala voda.

Dovoljno je da prokuvate vodu i pažljivo je sipate direktno na korov, ciljajući korijen kako bi se biljka potpuno uništila.

Ova metoda je posebno efikasna za:

  • dvorišne staze
  • prilaze
  • kamene stepenice
Брод у Ормуском мореузу

Svijet

Teheran poslao Vašingtonu plan u tri faze - Ormuski moreuz u centru dogovora

Međutim, nije pogodna za mjesta gdje korov raste pored ukrasnih biljaka, voća ili povrća, jer može oštetiti i njih.

Kako spriječiti ponovno pojavljivanje korova

Da biste smanjili potrebu za stalnim uklanjanjem, stručnjaci iz Agroklub preporučuju malčiranje. To podrazumijeva prekrivanje zemlje materijalima poput.

  • slame
  • kore drveta
  • pokošene trave
Полиција Србија

Hronika

Motociklista preletio zaštitnu ogradu, pa pao na pješačku stazu: Nije mu bilo spasa

Ova metoda pomaže da se uspori rast korova i očuva vlaga u zemljištu, što dugoročno olakšava održavanje bašte.

Pročitajte više

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Svijet

Gori cijelo selo na Balkanu, mnoge kuće potpuno uništene

3 h

0
Снажан земљотрес погодио Јапан

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Japan

3 h

0
Застава Црна Гора

Region

Crna Gora planira izgradnju centra za migrante

3 h

0
Колико брзо бисте требали претрчати километар у зависности од доби

Savjeti

Koliko brzo biste trebali pretrčati kilometar u zavisnosti od dobi

3 h

0

Više iz rubrike

Колико брзо бисте требали претрчати километар у зависности од доби

Savjeti

Koliko brzo biste trebali pretrčati kilometar u zavisnosti od dobi

3 h

0
Роштиљ за месо

Savjeti

Očitite roštilj bez puno truda: Sastojke sigurno imate kod kuće

19 h

0
Крст у Српској православној цркви.

Savjeti

Sveštenici savjetuju šta uraditi sa svetom vodicom kada donesete novu

23 h

0
Коприва у здјели

Savjeti

Pred Đurđevdan obavezno unesite ovu biljku u kuću: Vjeruje se da štiti ukućane od bolesti i nesreće

1 d

0

  • Najnovije

11

36

Nova Tropik market adresa - nova prilika za 102 člana tima

11

29

Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

11

24

Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH

11

20

Tragedija pred koncert slavne Šakire

11

18

Stručnjaci objasnili da li stres utiče na razvoj tumora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner