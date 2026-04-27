Koliko brzo biste trebali pretrčati kilometar u zavisnosti od dobi

Koliko brzo možemo trčati prirodno se mijenja s godinama, ali tempo je i dalje dobar pokazatelj kondicije.

Lični trener i nutricionista Joshep Webb ističe da godine ne moraju biti ograničenje ako se trenira pametno. "Godine mogu usmjeriti naša očekivanja, ali uz pametan trening i oporavak mogli biste se iznenaditi onim što ste sposobni postići", kaže Webb za Metro. Evo koliko bi nam, prema njegovim procjenama, trebalo da pretrčimo 1,6 kilometara, u zavisnosti od dobi.

Dob od 20 do 39 godina: 7–10 minuta

Prosječnim zdravim odraslim osobama u ovoj dobnoj grupi za 1,6 km obično treba između sedam i deset minuta, dok neki mogu postići i vrijeme ispod šest do sedam minuta. Webb objašnjava da je aerobni kapacitet u ovoj dobi na vrhuncu te da su zglobovi i tetive otporniji, što omogućava veće brzine. Preporučuje tri do pet treninga sedmično, uz kombinaciju dugih, umjerenih i intervalnih trčanja.

"Oporavak je u ovoj dobnoj grupi brži i postoji veliki potencijal za razvoj brzine i izdržljivost", dodaje.

Dob od 40 do 59 godina: 9–12 minuta

Realno vrijeme za 1,6 km u ovoj dobnoj grupi kreće se između devet i 12 minuta.

"Mišićna masa i aerobni kapacitet prirodno opadaju, osim ako se tome ne suprotstavite redovnim treningom", ističe Webb. Dodaje da oporavak traje duže, ali uz dosljednost mnogi mogu postići rezultate slične onima u mlađoj dobi. Savjetuje dva do četiri treninga sedmično i naglašava važnost ravnoteže između opterećenja i oporavka.

Dob od 60 i više godina: 11–15 minuta

Za osobe starije od 60 godina preporučeno vrijeme za 1,6 km je između 11 i 15 minuta. Webb savjetuje dva do tri treninga sedmično, uz naglasak na umjeren tempo i oporavak.

"Oporavak zglobova i tetiva se usporava, a tolerancija na opterećenje može biti smanjena", kaže. Dodaje da je u ovoj dobi važnije održavati kondiciju, ravnotežu i pokretljivost nego juriti brze rezultate.

Zašto trčanje s godinama postaje teže?

Trčanje s godinama postaje zahtjevnije zbog prirodnih promjena u tijelu.

"Bez treninga snage, nakon 40. godine gubimo oko jedan posto mišićne mase godišnje, što slabi mehaniku trčanja i povećava opterećenje na zglobove", objašnjava Webb. Zglobovi i tetive postaju krući, a oporavak traje duže jer tijelu treba više vremena za saniranje upala i mikrooštećenja. Zato trener naglašava važnost sna, odmora i pravilne ishrane za očuvanje kondicije.

Alternative ako vam je trčanje prezahtjevno

Ako je trčanje prezahtjevno, postoje i druge aktivnosti koje pomažu u održavanju kondicije uz manje opterećenje za tijelo. Joga i pilates poboljšavaju fleksibilnost i ravnotežu, dok brzo hodanje i vožnja bicikla jačaju srce i izdržljivost. Plivanje i vježbe u vodi posebno su blage za zglobove. Veslanje na spravi takođe je dobar izbor jer kombinuje kardio trening i snagu, piše Indeks.