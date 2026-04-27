Suđenje hakeru Aljoši Borkoviću: Šta je sve otkrila bivša supruga?

Banjalučki haker Aljoša Borković (40) iz Banjaluke, koga terete za lažne dojave o postavljenim bombama u lokalima "Kafana" i "Bizar" modifikovao je glas osobe koja je putem telefona upućivala pozive, izjavila je ovo u banjalučkom Okružnom sudu Jelena Ninković.

Svjedočenje bivše supruge

- Jedne prilike kada smo prolazili pored Nevenka Brkljača, suvlasnika lokala "Bizar" i "Kafana", Aljoša je rekao "vidi ove budale šta smo mu zimus radili ja i Dario T." - rekla je Ninkovićeva koja je bivša supruga optuženog.

Pojasnila da joj je Aljoša kasnije rekao da su on i Dario dojavljivali da su postavljene bombe u lokalu.

- Rekao mi je da je Dario zvao, a on modifikovao glas - rekla je između ostalog Ninkovićeva i dodala da poznaje pomenutog Darija koji je bio službenik MUP-a.

Borkovića terete za lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u lokalima „Bizar“ i „Kafana“ te da je od suvlasnika Nevenka Brkljača tražio 40.000 evra u bitkoinima kako bi prestao sa lažnim dojavama.

Sporni odnosi i prigovor odbrane

Svjedok Ninkovićeva je, na pitanja odbrane, potvrdila da je s Aljošom u svađi od aprila 2022. godine kada su se i rastali. Branilac optuženog Duška Bogojević od nje je tražila da odgovori da li je ili nije u sukobu s Aljošom od juna 2022. godine i da li mu je slala prijeteće poruke, piše Glas Srpske.

- Ne mogu da odgovorim sa da ili ne, periodično smo bili u sukobu, a periodično nismo. U svađi smo - rekla je između ostalog Ninkovićeva.

Advokat je prigovorila iskazu i podsjetila da je pomenuti svjedok u istrazi saslušana u drugom predmetu na druga krivična djela, a ne na ona za koja se tereti Borković.

Materijalni dokazi i tok postupka

Tokom suđenja tužilac Slobodan Salić Sudu je predao više materijalnih dokaza, među kojima su kriminalističko-tehnički izvještaj sa fotografijama telefona Nevenka Brkljača i sporne poruke u kojoj se od njega traži novac. Predao je i dokumentaciju o trgovanju bitkoinom optuženog Borkovića preko platforme "BCX Balkan crypto excange", koje je dostavila firma "Didžital aset menadžment" (Digital asset menagment).

Nekoliko dokaza sud je vratio tužiocu jer se radi o neovjerenim kopijama i nisu dostavljeni odbrani. Radi se o dokumentima koji se odnose na pretres imovine optuženog. Vraćen je i prijedlog naredbe za pretres firme "BCX " jer nije ovjerena pečatom MUP-a RS koji je to tražio.

Optužnica i ranije presude

Optužnica Borkovića tereti da je u više navrata pozivao Policijsku upravu Banjaluka i puštao zvučne zapise u kojima je lažno prijavljivao postavljene eksplozivne naprave u lokalima „Bizar“ i „Kafana“, čime je vlasniku pričinjena šteta od 35.000 KM. Tužilaštvo ga tereti da je od oštećenog Nevenka Brkljača tražio 40.000 evra u bitkoinima kako bi prestao sa lažnim dojavama, uz prijetnje da će posljedice biti još teže ako slučaj prijavi policiji ili "bilo šta drugo petlja". Na teret mu je stavljeno lažno prijavljivanje krivičnog djela i pokušaj iznude.

Borković je poznat policiji zbog sajber kriminala i osuđivan je. Pravosnažno je osuđen 2025. godine na godinu zatvora i novčanu kaznu od 50.000 KM zbog više hakerskih napada i pokušaja ucjene.

Mete su, između ostalih, bili Tehnički remont Bratunac, Klinika „Kostić“ advokatica Vasvija Vidović iz Sarajeva i Ivan Begić, od kojih je, tražio novac u bitkoinima nakon neovlaštenog pristupa podacima. Hapšen je i u Hrvatskoj zbog računarskog kriminala, a ranije je dovođen u vezu i sa međunarodnom hakerskom grupom osumnjičenom za krađu novca sa bankovnih računa. Sumnjičen je da se lažno predstavljao kao policajac i imao lažne legitimacije Vlade Republike Srpske i MUP-a Srbije.

Prigovori

Advokat Duška Bogojević istakla je da su dokazi koje je dostavila firma "Digital aset menadžment" nezakoniti i da ne zna o čemu se radi te da je dio tok dokaza na engleskom jeziku. Pomenuta firma dostavila je dokaze o trgovanju kriptovalutama Aljoše Borkovića, među kojima je kako je pročitao sudija stanje digitalnog novčanika, pretvaranje bitkoina u KM i isplata u KM, kao i log IP adresa s kojih je optuženi pristupao platformi "BCX Balkan crypto excange" . Bogojevićeva je istakla da je naredba za pretres pravnog lica "BCX" nezakonita, jer je to platforma, a ne pravno lice. Naglasila je i da su nezakonit dokazi i fotografije telefona Nevenka Brkljača i sporne poruke. Istakla je da se ne zna kako i po čijoj naredbi su sačinjene i da li je to zaista telefon Brkljača i originalna poruka.