Ana Kokić šokirala priznanjem: Čujem se sa Rađenovom bivšom

Pjevačica Ana Kokić priznala je da je u kontaktu sa Milicom Ristić, sada već bivšom ženom njenog nekadašnjeg supruga i oca njene d‌jece Nikole Rađena.

Kokićeva nikada nije komentarisala razvod svog bivšeg supruga i Milice Ristić, a gostujući u emisiji „Amidži šou“ dobila je pitanje da li je tačno da se čuje sa Milicom.

"Nas djeca povezuju. Ona ima sina, ja imam ćerke, oni su sestre i brat. Nema šta, komuniciramo najviše povodom toga, najviše zbog njih, a i koleginica mi je", otkrila je pjevačica.

Ana nije ponovo ulazila u brak poslije razvoda od bivšeg vaterpoliste, a kako je priznala Ognjenu Amidžiću to i ne planira.

"Teško… Ni zbog čega drugog, već iz razloga što sam se navikla da sam sama. Moj trenutni osjećaj je da ne, lijepo mi je ovako, ali ako se pojavi osoba kraj koje ću se osjećati lepše nego sada, zašto da ne", rekla je Ana.