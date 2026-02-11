Logo
Large banner

Ana Kokić šokirala priznanjem: Čujem se sa Rađenovom bivšom

Izvor:

Grand

11.02.2026

15:03

Komentari:

0
Ана Кокић шокирала признањем: Чујем се са Рађеновом бившом

Pjevačica Ana Kokić priznala je da je u kontaktu sa Milicom Ristić, sada već bivšom ženom njenog nekadašnjeg supruga i oca njene d‌jece Nikole Rađena.

Kokićeva nikada nije komentarisala razvod svog bivšeg supruga i Milice Ristić, a gostujući u emisiji „Amidži šou“ dobila je pitanje da li je tačno da se čuje sa Milicom.

"Nas djeca povezuju. Ona ima sina, ja imam ćerke, oni su sestre i brat. Nema šta, komuniciramo najviše povodom toga, najviše zbog njih, a i koleginica mi je", otkrila je pjevačica.

Ana nije ponovo ulazila u brak poslije razvoda od bivšeg vaterpoliste, a kako je priznala Ognjenu Amidžiću to i ne planira.

Пољопривредник

Republika Srpska

Imate ideju za biznis na selu, evo kako do besprovatnih sredstava

"Teško… Ni zbog čega drugog, već iz razloga što sam se navikla da sam sama. Moj trenutni osjećaj je da ne, lijepo mi je ovako, ali ako se pojavi osoba kraj koje ću se osjećati lepše nego sada, zašto da ne", rekla je Ana.

Podijeli:

Tagovi :

Ana Kokić

Nikola Rađen

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бритни Спирс продала права на музички каталог

Scena

Britni Spirs prodala prava na muzički katalog

4 h

0
Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку

Scena

Jana o stravičnoj sceni na nastupu sa Šabanom: Gazda tražio da stoje i da pjevaju dok je krvnički tukao kćerku

7 h

0
Бобан Рајовић честитао рођење дјетета Милица Павловић умјесто Тодоровић

Scena

Boban Rajović čestitao rođenje djeteta Milica Pavlović umjesto Todorović

8 h

0
Чеда коначно признао у каквом је односу са Ацом Косом: Емоција постоји

Scena

Čeda konačno priznao u kakvom je odnosu sa Acom Kosom: Emocija postoji

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

Olimpijac javno priznao preljubu na ZOI: Stigao odgovor bivše d‌jevojke

15

58

Vlada Srpske sutra i o Strategiji za suzbijanje nasilja u porodici

15

50

MUP Srpske poslao važno obavještenje

15

47

Stevandić sa Majlsom: Očuvanje mira - prioritet Srpske

15

37

Zdravko Čolić angažovao obezbjeđenje, evo gdje je otputovao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner