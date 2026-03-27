Rafal i ratne zastave tzv. "Armije BiH": Oglasio se Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

Autor:ATV
27.03.2026
09:10
Komentari:2
Grupa navijača u Brčkom je uz ratne zastave takozvane Armije BiH i upotrebu automatskog oružja slavila pobjedu Fudbalske reprezentacije BiH nad Velsom, izjavio je Srni predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović i pozvao nadležne da sprovedu istragu.
Osudivši vandalsko ponašanje, Radanović je pozvao nadležne organe da identifikuju lica koja posjeduju automatsko oružje iz kojeg je sinoć u Brčkom vršena rafalna paljba.
Kolona od više desetina vozila u Brčkom slavila je sinoć pobjedu Fudbalske reprezentacije BiH, koja je vodi u finale baraža za Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
BiH
Rafal i ratne zastave tzv. "Armije BiH na proslavi: Hoće li nadležni reagovati?
Oni su nosili zastave tzv. Armije BiH, a iz automatskog oružja, uz brzu, odnosno rafalnu paljbu, ispaljeno je više projektila.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
56 min1
Društvo
1 h3
Društvo
2 h1
Društvo
11 h0
Najnovije
Najčitanije
10
00
09
57
09
55
09
50
09
36
Trenutno na programu