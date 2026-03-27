Rafal i ratne zastave tzv. "Armije BiH": Oglasio se Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

Grupa navijača u Brčkom je uz ratne zastave takozvane Armije BiH i upotrebu automatskog oružja slavila pobjedu Fudbalske reprezentacije BiH nad Velsom, izjavio je Srni predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović i pozvao nadležne da sprovedu istragu.

Osudivši vandalsko ponašanje, Radanović je pozvao nadležne organe da identifikuju lica koja posjeduju automatsko oružje iz kojeg je sinoć u Brčkom vršena rafalna paljba.

Kolona od više desetina vozila u Brčkom slavila je sinoć pobjedu Fudbalske reprezentacije BiH, koja je vodi u finale baraža za Svjetsko fudbalsko prvenstvo.

BiH Rafal i ratne zastave tzv. "Armije BiH na proslavi: Hoće li nadležni reagovati?

Oni su nosili zastave tzv. Armije BiH, a iz automatskog oružja, uz brzu, odnosno rafalnu paljbu, ispaljeno je više projektila.