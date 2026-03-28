Post, kao duboko ukorijenjena duhovna praksa, daleko nadilazi puko uzdržavanje od određene vrste hrane. To je vrijeme posvećeno introspekciji, molitvi i svjesnom odricanju od loših misli i djela, period u kojem se vjernici trude da pročiste i tijelo i duh. Ipak, jedno pitanje često se nameće – kakav je odnos prema intimnosti tokom ovog posebnog razdoblja i gdje se povlači granica između tjelesnog i duhovnog uzdržanja? Jednostavnije rečeno, da li su intimni odnosi tokom posta grijeh.

Prema riječima teologa Miloša Stojković, suština posta ne ogleda se samo u promjeni načina ishrane, već prije svega u preobražaju unutrašnjeg stanja – uma i srca. Dok se vjernici uzdržavaju od određene hrane, podjednako je važno da se klone negativnih misli i loših djela. Upravo zato, kako ističe, post djelima nosi istu težinu kao i post hranom, čineći ovu praksu potpunim duhovnim podvigom.

"Uzalud je da postimo hranom, a da, na primjer, ne razgovaramo sa svojim bližnjima, rođacima i prijateljima, jer je i sam Bog, čije rođenje iščekujemo tokom posta, rekao da onaj ko ne voli čovjeka, ne može voljeti ni Boga. Važno je da vjernici razumiju da je uzalud postiti čitav post hranom, a ne miriti se i ne mijenjati sebe iznutra. S druge strane, post je ustanovljen kako bismo tokom tog perioda više mislili na svoju dušu", istakao je teolog Miloš Stojković.

Vjerski analitičar Draško Đenović ukazuje da post ne podrazumijeva samo fizičko uzdržavanje, već i odricanje od različitih oblika strasti. U tom kontekstu, intimni odnosi, iako nisu izričito zabranjeni, ne smatraju se poželjnim tokom posta. Ipak, dodaje da se vjernicima koji ne mogu da se uzdrže savjetuje da se obrate svešteniku i potraže blagoslov.

Kako je apostol Pavle govorio o ovoj temi?

Prema učenju Apostola Pavla, intimni odnosi u okviru braka ne predstavljaju grijeh. Naprotiv, bračna zajednica smatra se svetom, a supružnici jednim tijelom, zbog čega se takvi odnosi ne posmatraju kao nešto grešno. Ovo tumačenje mnogim vjernicima u braku donosi određeno olakšanje i jasnoću.

Ipak, uoči pričešća naglašava se potreba za potpunim uzdržanjem – ne samo od hrane i pića, već i od svih tjelesnih zadovoljstava, kako bi se to vrijeme posvetilo molitvi i duhovnoj pripremi. Sveštenici posebno ističu da se, makar na Veliki petak i Veliku subotu, pa sve do pričešća na liturgiji, intimni odnosi ne preporučuju.

U suštini, post ostaje period ličnog duhovnog rasta i unutrašnje promjene. Bez obzira na različita tumačenja i praksu, ključno je da svako pronađe sopstveni put ka duhovnom pročišćenju, u skladu sa svojim uvjerenjima i vrijednostima, prenosi Žena Blic.