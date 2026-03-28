Logo
Large banner

Jutjub ne prestaje s izmišljanjem: Uvode besmislenu opciju

Autor:

ATV

28.03.2026

14:55

Komentari:

0
Јутјуб платформа телефон
Foto: freestocks.org/Pexels

Gugl je još u avgustu prošle godine uveo velike promene u svoj Diskover fid, zamijenivši originalne naslove objava AI generisanim sažecima. Sada, isto testira i za Jutjub.

Oni koji često koriste Diskover već su primijetili da Gugl sada grupiše više izvora vijesti sa različitih sajtova u jedan blok. Pošto je sve zasnovano na veštačkoj inteligenciji, sistem je sklon greškama, pa se nerijetko pojavljuju netačni ili nelogični naslovi. To, međutim, ne sprečava kompaniju da ovu funkciju proširi i na druge platforme, kao što je Jutjub.

Pojedini korisnici na Reditu prijavili su da im Jutjub umjesto klasičnih naslova video snimaka prikazuje AI sažetke. U primjerima koje su podijelili korisnici, naslovi su potpuno uklonjeni i zamijenjeni kratkim opisima, bez jasnog naziva videa. Za sada se čini da je testiranje ograničeno na Android verziju aplikacije.

U praksi, fid sada prikazuje tambnejl, a ispod njega se nalazi preklopivi blok sa AI generisanim opisom. Takav prikaz djeluje prilično nepraktično, jer korisnici moraju dodatno da otvaraju svaki sažetak kako bi uopšte saznali o čemu se u videu radi.

Zbog svega ovoga, pretraga sadržaja postaje sporija i zamornija, što je suprotno logici platforme koja želi da korisnici što brže pronađu zanimljiv sadržaj, prenosi "Android Autoriti".

Iako nema zvanične potvrde da li će ova funkcija biti šire implementirana, djeluje vjerovatno da će se to dogoditi, s obzirom na sve veće oslanjanje na AI sažetke. U međuvremenu, izostanak naslova mogao bi biti samo bag, ali iz Jutjuba još nema zvaničnih informacija o tome.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jutjub

YouTube

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner