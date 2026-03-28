Logo
Large banner

Kolaps u oba smjera: Duga čekanja na više graničnih prelaza

Autor:

ATV

28.03.2026

17:05

Komentari:

0
Дуга чекања на граничном прелазу Градишка
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Orašje i Brod pojačan je intenzitet saobraćaja i duga su čekanja u oba smjera, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica pojačana je frekvencija saobraćaja na ulazu u BiH.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

снијег киша саобраћај

Društvo

Prognoza za narednu sedmicu: Evo do kada će padati snijeg u Srpskoj

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

AMS RS

granica

Granični prelaz

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner