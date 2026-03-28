Kolaps u oba smjera: Duga čekanja na više graničnih prelaza

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Orašje i Brod pojačan je intenzitet saobraćaja i duga su čekanja u oba smjera, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica pojačana je frekvencija saobraćaja na ulazu u BiH.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.