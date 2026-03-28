Kolaps u oba smjera: Duga čekanja na više graničnih prelaza

Autor:ATV
28.03.2026
17:05
Komentari:0
Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Orašje i Brod pojačan je intenzitet saobraćaja i duga su čekanja u oba smjera, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica pojačana je frekvencija saobraćaja na ulazu u BiH.
Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.
Društvo
Prognoza za narednu sedmicu: Evo do kada će padati snijeg u Srpskoj
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.
Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu