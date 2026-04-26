Oglasio se Dragan koji je bio u komi nakon što je pretučen pred bebom

Dragan R, kojeg je krvnički pretukao tinejdžer L.T. (21) dok je sa suprugom i bebom u kolicima prelazio pješački prelaz na Vračaru, oglasio se povodom presude od godinu dana kućnog zatvora koja je izrečena optuženom mladiću za nanošenje teških tjelesnih povreda.

Podsjetimo, L.T. je osuđen na godinu dana kućnog zatvora, jer je Draganu R. naneo teške tjelesne povrede, nakon kojih je i stavljen u vještačku komu, a mjesecima nakon toga, od posljedica traume koje je pretrpio, nije se sjećao ničega.

Kako kaže Dragan, ni danas, godinu i po dana od napada, sjećanje mu se nije vratilo, ali je jasniju sliku cijelog događaja shvatio kada je pogledao snimke kamera koje su snimile napad i saslušao izjave svjedoka koji su bili prisutni.

"Prvo bih želio da kažem da je presuda konačna i nemam pravo da se žalim, ali sada mogu da ispričam sve vezano za slučaj, uključujući izjave svjedoka, kako njegovih, tako i mojih. Ja se i dalje ne sjećam događaja, možda je tako i bolje. Sve što pričam zasniva se na izjavama svjedoka, video-snimcima koje sam pregledao i onome što su mi prenijeli ljudi oko mene", započinje priču Dragan za "Blic" i nastavlja:

"Prelazio sam ulicu sa ženom i djetetom koje je tada bilo u kolicima. Auto je udario u kolica i ja sam prišao vozaču. Gledajući dva snimka (jedan sa trafike i drugi koji gleda na Makenzijevu ulicu), vidi se kako on odmah kreće da me udara u glavu više puta. Prvim udarcem me baca u nesvijest i ja počinjem da padam. Drugi udarac je uslijedio dok sam padao, a potom je nastavio da me udara nekoliko puta dok sam ležao na zemlji. Sve ovo se vidi u vidu njegove siluete kako zamahuje rukama na drugom snimku koji nikada nije izašao u medijima", priča Dragan.

Kako navodi, suđenje je završeno u dva ročišta i tinejdžer je osuđen na godinu dana kućnog zatvora. Osumnjičeni je u svom iskazu negirao da je prvi napao Dragana, međutim svjedoci su rekli drugačije.

"Nismo ni stigli sve ovo da predočimo sudiji, jer je on već na drugom suđenju, na kom je trebalo da dam iskaz, osuđen na nanogicu... Svi svjedoci koji su saslušani su potvrdili da ja njega nisam udario, već da je on mene pesnicama udarao po glavi, a potom nastavio kada me je oborio na tlo. Dakle svi, sem jednog njegovog svjedoka, koji očigledno nije ni video događaj, već je pričao nepovezano (nije znao tačno vrijeme, koliko je šta trajalo, kako smo bili obučeni itd.). Svjedok koji je bio odmah iza nas je najbolje vidio cijeli događaj i opisao je sve ono što sam i ja vidio na snimku", priča Dragan.

Trenira borilačke sportove

Prema Draganovim riječima, osumnjičeni tinejdžer trenira borilačke sportove, a presuda na koju je osuđen loš je primjer omladini i poruka da će za nasilničko ponašanje dobiti blage kazne.

"Napomenuo bih da krivac trenira borilačke sportove, ne znam da li jedan ili više njih, i da je apsolutno znao šta radi i kako me udara. Mnogi pominju da je ovo bio pokušaj ubistva, ali naši sudovi to ne gledaju tako. Kazna je, po mom mišljenju, sramotna i nedovoljna. Ako je neko krenuo ovim putem jako mlad, a kazna mu bude ovako blaga, to ga uči da će i ubuduće moći to da radi, a da su posljedice skoro pa nikakve, da sjedi kod kuće godinu dana. Ovo ne uči samo njega, već i cijelu našu omladinu, da je u redu pretući nekoga skoro do smrti, a da su posljedice apsolutno nikakve".

Dragan je najavio da ova presuda nije kraj ovog postupka, te da uskoro kreću u parnični postupak.

"Želim da naglasim da je sve ovo kroz šta sam ja prošao, čist primjer da više niste bezbjedni na ulici, da nemate nikakva prava kao pješak na pješačkom prelazu i da na kraju mogu da vam se bore za život u bolnici, a da krivac bude u svom domu godinu dana sa nanogicom. Ali ovo nije kraj. Krećemo u parnicu, već mi se nekoliko advokata javilo. Spreman sam da ovo traje godinama i istrajaću", zaključio je Dragan.

Hronologija događaja

Dragan R. (38) je sa suprugom i bebom od sedam mjeseci prelazio ulicu na pješačkom prelazu na Vračaru, kada je automobil u kojem je bio tinejdžer L. T. (19) krenuo da se isparkirava. Vozilo je zakačilo kolica sa bebom, nakon čega je uslijedilo brutalno prebijanje oca bebe.

Dragan je pretrpio teške tjelesne povrede, bila mu je polomljena jagodična kost, vilica i nos, neko vrijeme je proveo i u vještačkoj komi.

Tinejdžer je nakon napada uhapšen i u pritvoru je proveo mjesec dana, ali je pušten na slobodu nakon što su saslušani svi svjedoci.

Nakon više od godinu dana od napada, protiv osumnjičenog L.T. je podignuta optužnica, a nedugo zatim je počelo suđenje je počelo i suđenje. Nakon dva ročišta, osumnjičeni je osuđen na godinu dana kućnog zatvora i oštećeni Dragan nema pravo žalbe na ovu presudu.