Logo
Large banner

Зорица Брунцлик први пут у јавности након операције: Не скида осмијех са лица

Аутор:

АТВ
27.04.2026 14:07

Коментари:

0
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.
Фото: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

Пјевачица Зорица Брунцлик након недавне операције и периода опоравка први пут се појавила на снимању музичког такмичења "Пинкове звезде", и то послије готово два мјесеца паузе.

Од ње се не одвајају ћерка Злата и супруг Кемиш, који су у њеном тиму.

Зорица је из комбија изашла у бијелој јакни, видно насмијана и расположена.

- Добар дан, како сте - упитала је Зорица.

На констатацију да је свима недостајао њен осмијех, али и на питање како се осјећа, Зорица је кратко поручила:

- Како изгледам?

Њено појављивање у Шимановцима изазвало је праву еуфорију међу присутнима, како у продукцији, тако и међу такмичарима и члановима жирија.

Зорица је изгледала свјеже, и да добро напредује опоровак, а није мањкало ни доброг расположења, а пажњу је привукао и њен стајлинг.

Нема сумње да ће долазак легендарне пјевачице одмах подићи атмосферу на снимању и донијети посебну енергију у студију.

Колеге из емисије нису криле изненађење њеним повратком, док су такмичари истицали да им је било посебно значајно да наступају пред њом, што је многима донело и додатну трему, али и мотивацију да покажу максимум.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зорица Брунцлик

Пинкове Звезде

Кемиш

естрада

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner