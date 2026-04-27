Дјечак задобио тешке повреде од струјног удара: Љекари му се боре за живот

Аутор:

АТВ
27.04.2026 13:52

Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Дјечак (14) из Хрватске задобио је по живот опасне повреде од струјног удара. Дјечака је ударила струја док се у суботу пео на трафостаницу.

Због веома тешких повреда, он је данас хитно премјештен из КБЦ-а Сплит у Клинику за дјечије болести Загреб, гдје се налази на јединици интензивне његе и у животној је опасности, саопштили су у понедјељак из Клинике.

Дјечак из Дубровника у сплитској болници био је хоспитализован од суботе, 25. априла, до данас, након чега је због тежине повреда транспортован у Загреб на даље лијечење.

У Клиници за дјечије болести Загреб наводе како су повреде које је задобио веома тешке и да је стање дјечака тренутно нестабилно, због чега се спроводе мјере интензивног лијечења и хируршког збрињавања.

У његово лијечење укључен је велик број здравствених радника, а због озбиљности стања и неизвијесног исхода из болнице апелују на јавност на суздржаност и стрпљење, преноси Телеграф.

