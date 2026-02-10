Logo
Large banner

Одржан концерт Полицијског оркестра МУП-а Српске

10.02.2026

22:43

Коментари:

0
Концерт Полицијског оркестра МУП-а Српске
Фото: СРНА

Полицијски оркестар Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске под диригентском палицом Душана Покрајчића одржао је вечерас концерт у Музичкој школи "Константин Бабић" у Прњавору у оквиру програма обиљежавања 40 година постојања ове образовне установе.

Начелник оркестра Јелена Атлагић рекла је Срни да овим концертом и као министарство и као оркестар показују да подржавају све локалне заједнице.

- Част ми је да учествујемо у обиљежавању овог великог јубилеја у образовној установи која школује младе таленте од којих ће можда сутра неко постати наш колега - истакла је Атлагићева.

Она је додала да је током концерта био заступљен разноврстан програм, а са оркестром су у неколико нумера наступили ученици и хор Музичке школе.

Директор Музичке школе у Прњавору Тина Раковић рекла је да вечерашњи концерт произилази из дугогодишње сарадње са Полицијским оркестром МУП-а Српске која је започела кроз дидактичке концерте организоване за ученике и заједничке наступе на концертима у Бањалуци.

- Драго нам је да су овакве активности на добробит свима, вјерујем да је публика вечерас уживала у неким другачијим звуцима. Поносни смо што су међу члановима оркестра и професори наше школе Деана Симић и Саша Радоњић, што овом концерту даје додатну, посебну емоцију - рекла је Раковићева.

Професор солфеђа Дијана Лукић навела је да су млади у Прњавору заинтересовани за музику, а да посебне склоности показују за предмет соло пјевања који је уведен прије неколико година, као и за теоретски и инструментални смјер гдје се издвајају клавир и хармоника.

Вечерашњем концерту претходила су предавања за ученике и професоре које је одржала Ивана Зечевић са Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци.

Програмом обиљежавања јубилеја четири деценије постојања и успјешног рада Школе за основно и средње музичко образовање "Константин Бабић" у Прњавору предвиђено је укупно 40 активности које подразумијавају концерте, мастеркласе, предавања, радионице и изложбу фотографија насталу као дио ученичког фото-конкурса.

Сутра је предвиђено предавање и мастерклас за флаутисте и кларинетисте које ће одржати професори Академије умјетности бањалучког универзитета, као и дидактички концерт "Константин Бабић" и вечерњи концерт "Флаута, кларинет, обоа" у извођењу ученика Музичке школе из Прњавора и студената Академије умјетности из Бањалуке.

Манифестација ће бити завршена 20. фебруара заједничким концертом Градског тамбурашког оркестра Бањалука и ученика Музичке школе "Константин Бабић".

Подијели:

Тагови :

policijski orkestar

МУП Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

Градови и општине

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

3 ч

0
Зоран Стевановић

Градови и општине

"Kлизиште и стубови моста на Бистрици биће санирани за 45 дана"

6 ч

0
Свештеник пензионерски мир пронашао у радионици

Градови и општине

Свештеник пензионерски мир пронашао у радионици

1 д

0
У Мостару исписан језив графит

Градови и општине

У Мостару исписан језив графит

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

22

55

У Данској отворена агенција која организује путовања у БиХ

22

54

Које доба дана је најбоље за секс?

22

48

Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

22

46

Милица објавила прву фотографију са сином: Један детаљ многи су одмах примјетили

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner