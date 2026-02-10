Одржан концерт Полицијског оркестра МУП-а Српске

10.02.2026
22:43
Коментари:0
Полицијски оркестар Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске под диригентском палицом Душана Покрајчића одржао је вечерас концерт у Музичкој школи "Константин Бабић" у Прњавору у оквиру програма обиљежавања 40 година постојања ове образовне установе.
Начелник оркестра Јелена Атлагић рекла је Срни да овим концертом и као министарство и као оркестар показују да подржавају све локалне заједнице.
- Част ми је да учествујемо у обиљежавању овог великог јубилеја у образовној установи која школује младе таленте од којих ће можда сутра неко постати наш колега - истакла је Атлагићева.
Она је додала да је током концерта био заступљен разноврстан програм, а са оркестром су у неколико нумера наступили ученици и хор Музичке школе.
Директор Музичке школе у Прњавору Тина Раковић рекла је да вечерашњи концерт произилази из дугогодишње сарадње са Полицијским оркестром МУП-а Српске која је започела кроз дидактичке концерте организоване за ученике и заједничке наступе на концертима у Бањалуци.
- Драго нам је да су овакве активности на добробит свима, вјерујем да је публика вечерас уживала у неким другачијим звуцима. Поносни смо што су међу члановима оркестра и професори наше школе Деана Симић и Саша Радоњић, што овом концерту даје додатну, посебну емоцију - рекла је Раковићева.
Професор солфеђа Дијана Лукић навела је да су млади у Прњавору заинтересовани за музику, а да посебне склоности показују за предмет соло пјевања који је уведен прије неколико година, као и за теоретски и инструментални смјер гдје се издвајају клавир и хармоника.
Вечерашњем концерту претходила су предавања за ученике и професоре које је одржала Ивана Зечевић са Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци.
Програмом обиљежавања јубилеја четири деценије постојања и успјешног рада Школе за основно и средње музичко образовање "Константин Бабић" у Прњавору предвиђено је укупно 40 активности које подразумијавају концерте, мастеркласе, предавања, радионице и изложбу фотографија насталу као дио ученичког фото-конкурса.
Сутра је предвиђено предавање и мастерклас за флаутисте и кларинетисте које ће одржати професори Академије умјетности бањалучког универзитета, као и дидактички концерт "Константин Бабић" и вечерњи концерт "Флаута, кларинет, обоа" у извођењу ученика Музичке школе из Прњавора и студената Академије умјетности из Бањалуке.
Манифестација ће бити завршена 20. фебруара заједничким концертом Градског тамбурашког оркестра Бањалука и ученика Музичке школе "Константин Бабић".
