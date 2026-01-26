Menadžerka bordela otkrila najneobičniji zahtjev koji je ikada čula od klijenta: "I ode kući ženi"

Ketrin de Noar, 31-godišnja doktorantkinja psihologije i menadžerka jednog od najvećih evropskih bordela, želi da sruši predrasude o svom poslu. Nedavno je ispričala i jednu od najbizarnijih situacija iz svog iskustva.

Sa skoro deset godina iskustva u industriji za odrasle, Ketrin kaže da je vidjela gotovo sve. Iako lokacija bordela nije poznata, naglašava da sve funkcioniše kao i svaki drugi legalan posao. Dodaje da njeno osoblje u prosjeku mjesečno zaradi oko 50.000 dolara.

Najneobičniji zahtjev

U jednom nedavnom intervjuu prisjetila se zahtjeva koji joj se posebno urezao u pamćenje, a zanimljivo je da uopšte ne uključuje seks. Riječ je o igri uloga u kojoj klijent glumi psa.

"To nam je redovan klijent i ima ženu", objasnila je Ketrin, i dodala: "Inače je sasvim običan tip".

Kaže da u bordel uvijek dolazi potpuno spreman za osmosatni termin i sa sobom nosi sve što mu treba: grickalice, činiju za vodu, ogrlicu i pseći krevet.

Osam sati u ulozi psa

Tokom tih osam sati klijent se ponaša kao pas.

"On je u osnovi pas, znate, čak ima i svoje pseće ime. Samo se igra", rekla je Ketrin.

Seksualna radnica koju posjećuje komunicira sa njim tako što mu daje naredbe:

"Uvijek mu govori, recimo, 'Sjedi, lezi, evo ti poslastica'", dodala je.

Zanimljivo je i to da radnica u tom vremenu može da prima druge klijente dok je on u sobi.

"On samo trčkara okolo kao pas. Ponekad dođe drugi klijent i ona u tom trenutku ima odnos sa njim, dok ovaj samo gleda", otkrila je Ketrin.

Njegova uloga ne prestaje samo na posmatranju: ponekad liže stopala drugom klijentu ili gricka njihove cipele, ali uvijek uz prethodni pristanak.

"A kad prođe tih osam sati, on sve spakuje i ode kući svojoj ženi", zaključila je.

Iako bi mnogima ovakav zahtjev djelovao prilično bizarno, Ketrin kaže da joj to nije problem i da joj je upravo kreativnost klijenata jedan od razloga zbog kojih voli svoj posao.

"Mislim, zato volim raditi tamo. Ljudi mogu biti stvarno kreativni, znate", rekla je.