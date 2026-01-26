Рајанер најавио додатно поскупљење авио-карата

26.01.2026
Авио-компанија Рајанер очекује да ће просјечне цијене карата порасти за један до два процентна поена изнад раније прогнозираног раста од седам одсто у фискалној години до 31. марта 2026. године, саопштила је данас компанија из Даблина.
Компанија је у тромјесечном периоду до краја децембра превезла 47,5 милиона путника, што је за шест одсто више него у истом периоду 2024. године, док су цијене карата у том кварталу порасле за четири одсто - на 44 евра.
Рајанер очекује да ће у цијелој фискалној години превести око 208 милиона путника, што је за милион више од претходне процјене.
Укупни оперативни приходи Рајанера у периоду од октобра до децембра 2025. порасли су за девет одсто на 3,21 милијарду евра, захваљујући снажној потражњи и повећању цијена карата.
Добит прије опорезивања је, међутим, пала за 83 одсто - на 24,4 милиона евра, због казне од 256 милиона евра коју је изрекла италијанска регулаторна агенција АГЦМ.
Рајанер тврди да је казна без основа и најављује да ће бити поништена након жалбе.
Ирска компанија сада најављује ће њена добит за прва три мјесеца 2026. након опорезивања (без једнократних ставки) бити између 2,13 и 2,23 милијарде евра, наводи се на веб страници Рајанера.
Извршни директор Рајанера Мајкл О`Лири упозорава и на ризике по ову прогнозу, као што су евентуална ескалација сукоба у Украјини и на Блиском истоку, макроекономски шокови и нови штрајкови контролора лета у Европи.
