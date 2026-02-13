Добро се добрим враћа: Стигла помоћ хуманих људи Сави коме су изгојеле на хиљаде бала сијена

Извор:
АТВ
13.02.2026
19:46
Коментари:0
Вечерас је са Купреса, од племенитих и добрих људи, испоручено 550 бала сијена Саву Кисјелици из требињског села Зупци, коме је у недавном пожару изгорјело сијено.
"Седам вриједних домаћина са Купреса се тренутно налази у селу Ограде (Граб), а ми смо ту да и на овај начин помогнемо и дамо свој допринос", навели су на Инстаграм страници Ватрогасно Ластва.
Поручили су да се добро добрим враћа.
Овим је још једном показана људска хуманост, великодушност и племенитост на дјелу.
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
1 д2
Градови и општине
1 д1
Најновије
Најчитаније
22
01
21
45
21
34
21
27
21
26
Тренутно на програму