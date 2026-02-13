Logo
Добро се добрим враћа: Стигла помоћ хуманих људи Сави коме су изгојеле на хиљаде бала сијена

АТВ

13.02.2026

19:46

Помоћ Сави Косјелици
Фото: Инстаграм

Вечерас је са Купреса, од племенитих и добрих људи, испоручено 550 бала сијена Саву Кисјелици из требињског села Зупци, коме је у недавном пожару изгорјело сијено.

"Седам вриједних домаћина са Купреса се тренутно налази у селу Ограде (Граб), а ми смо ту да и на овај начин помогнемо и дамо свој допринос", навели су на Инстаграм страници Ватрогасно Ластва.

Поручили су да се добро добрим враћа.

Овим је још једном показана људска хуманост, великодушност и племенитост на дјелу.

