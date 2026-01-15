Cvijanović: Božić je praznik ljubavi i radosti, ali i vjere u bolju budućnost

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da su ovo dani koji podsjećaju na značaj tolerancije i međusobnog uvažavanja i da za one koji žive u složenim višenacionalnim zajednicama, kakva je i BiH, pravo na identitet, vjeru i tradiciju ima posebnu važnost.

"Večeras smo okupljeni u slavu i čast Hristovog rođenja. Božić je praznik ljubavi i istinske radosti koja se dijeljenjem dodatno umnožava. Praznik nade, koja nam je uvijek, a pogotovo u teškim i izazovnim vremenima, nasušna potreba, ali i praznik vjere u bolju budućnost", rekla je Cvijanovićeva u obraćanju gostima na tradicionalnom božićnom prijemu, koji je priredila u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, uz božićni pozdrav: "Mir Božiji - Hristos se rodi!".

Obraćanje srpskog člana Predsjedništva BiH Srna prenosi u cijelosti:

Dozvolite da vam se svima najtoplije zahvalim za prisustvo našem tradicionalnom okupljanju povodom Božića.

Za Srbe, pravoslavne hrišćane, riječ mir ima sakralno značenje. Tom riječju započinjemo božićnu čestitku, saopštavajući najvažniju vijest u istoriji hrišćanske civilizacije.

Za nas je mir, kao i sloboda, uzvišena vrijednost i ultimativni ljudski i božanski zakon. Težnja ka miru, sa sobom i drugima, predstavlja neodvojivi dio našeg nacionalnog i vjerskog identiteta. Čuvajući mir, mi čuvamo i naš identitet, ispunjavajući hrišćansku, ali i univerzalnu dužnost.

Večeras smo okupljeni u slavu i čast Hristovog rođenja. Božić je praznik ljubavi i istinske radosti koja se dijeljenjem dodatno umnožava. Praznik nade koja nam je uvijek, a pogotovo u teškim i izazovnim vremenima nasušna potreba, ali i praznik vjere u bolju budućnost.

Ovo su dani koji nas podsjećaju na važnost tolerancije i međusobnog uvažavanja. Za one koji žive u složenim višenacionalnim zajednicama, kakva je i BiH, pravo na identitet, vjeru i tradiciju ima posebnu važnost.

Nijedno društvo ne može ispoljiti svoj potencijal niti bilježiti uspjehe, ako se zasniva na nametanju, dominaciji jednih nad drugima, uzurpaciji ili osporavanju tuđih prava i identiteta.

Tako ni BiH ne može počivati na isključivosti i ignorisanju već na dijalogu i konsenzusu svih konstitutivnih naroda i njenih entiteta. Ne može opstati na spoljnim dekretima već na unutrašnjem dogovoru. Ne može zakoračiti naprijed stranim već isključivo domaćim koracima.

Krajnje je vrijeme da se u BiH okonča vještački i nelegalni projekat izgradnje ili nadogradnje države, a da se uvaži realnost i reafirmišu njeni ustavni principi.

Iako je ovo praznično vrijeme, ne možemo pobjeći od realnosti u kojoj živimo, jer je jasno da živimo u uslovima podjela i međunacionalnog nepovjerenja. Živimo u atmosferi u kojoj je negacija porazila afirmaciju, stvorivši milion problema ne samo u političkom promišljanju već u svakodnevnom životu.

Neustavne i nedemokratske spoljne, a posljedično i unutrašnje intervencije izazvale su političku i ekonomsku paralizu sistema i dodatno polarizovale odnose, generišući krizu za krizom.

Vrijeme je za ispravljanje grešaka i otklanjanje devijacija, a ne za zatvaranje očiju pred uzrocima problema. Jedini put za njihovo prevazilaženje jeste unutrašnji dijalog. To je težak i često mučan proces, ali je jedini koji može dati rezultat.

Na kraju, želim još jednom da vam izrazim iskrenu zahvalnost što ste svojim prisustvom uveličali ovaj za mene veoma drag i važan događaj. Vama i vašim porodicama želim mir i blagostanje, uspjeh i napredak, sreću i dobro zdravlje.

Naše večerašnje okupljanje oko najradosnijeg hrišćanskog praznika prilika je i da se zajedno podsjetimo na Hristove riječi: `Jer gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, ondje sam i ja među njima`.

Sa tom vjerom, sve vas još jednom pozdravljam tradicionalnim hrišćanskim pozdravom:

"Mir Božiji - Hristos se rodi"!