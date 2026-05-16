Derbi u Banjaluci: Borac dočekuje starog rivala, oko 300 navijača Željezničara krenulo ka Banjaluci

Od ranog jutra kiša pada u Banjaluci, ali ni loše vrijeme ne bi trebalo da pokvari veliki premijerligaški derbi koji će se od 18.00 časova odigrati na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Fudbaleri Borca dočekuju sarajevski Željezničar, a sem velike borbe na terenu, zanimljivo će da bude i sa navijačke strane.

Put Banjaluke krenulo je oko 300 pristalica Željezničara koji će nakon šest godina gostovati na Gradskom stadionu, a nema sumnje ni da će Borčevi navijači prirediti dekor za pamćenje.

Za prave fudbalske zaljubljenike kiša i loše vrijeme nikada nisu bili alibi za neodlazak na stadion, a derbi koji nas očekuje u Banjaluci trebalo bi da ispuni sva očekivanja pravog fudbalskog spektakla.