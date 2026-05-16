Апокалиптични призори: Гром спржио насеље у Тексасу

Пожар, изазван ударом грома, збрисао је готово цијело насеље у Тексасу.
Пожар је захватио готово шест хиљада хектара земљишта и распламсан јаким вјетром уништио је неколико зграда и тешко оштетио железничку пругу у мјесту Кањон у Тексасу.
🚨 Un gigantesque incendie de forêt au #Texas a ravagé plus de 6 000 hectares. Un pont ferroviaire, de nombreuses maisons et des voitures ont été entièrement détruits.— RT en français (@RTenfrancais) May 16, 2026
Source : réseaux sociaux pic.twitter.com/g9UH6aWudP
Јаке вишедневне грмљавине и торнада недавно су погодиле источни Тексас, уз јак вјетар и велики град.
Stunning yet heartbreaking drone footage of the Hunggate Fire’s devastation in Texas Panhandle. — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) May 16, 2026
Randall County near Canyon was left charred after this lightning-sparked blaze exploded to 16,000+ acres, claiming homes and a BNSF railroad bridge. Nature’s raw power on display.… https://t.co/rhGGPcjfND pic.twitter.com/IIrAhE11t0
Олује су протутњале кроз подручје, уништавајући читаве четврти и остављајући стотине хиљада потрошача у региону без струје.
WILDFIRE FIGHT 🔥: Video from Randall County, Texas, shows the Hunggate Fire raging through a field. A small plane flies overheard to drop off fire retardant on the blaze, but misses due to strong, gusty winds. pic.twitter.com/46H0ToiQgd— FOX Weather (@foxweather) May 15, 2026
