Тара Ђураш ученик генерације Гимназије Прњавор за школску 2022–2026. годину

Тара Ђураш, ученица четвртог разреда рачунарско-информатичког смјера, проглашена је за ученика генерације ЈУ Гимназија Прњавор за генерацију 2022–2026. године.

Током четворогодишњег школовања Тара је остварила одличан успјех, са просјеком оцјена 5,00 и примјерним владањем. Школу је представљала на бројним такмичењима, конкурсима и ваннаставним активностима.

Међу њеним резултатима издвајају се учешћа на такмичењима из математике, друго мјесто на Регионалном и Републичком такмичењу из српског језика, као и признања из области калиграфије и његовања ћириличког писма.

Поред наставних и такмичарских успјеха, Тара Ђураш је током школовања учествовала у различитим школским активностима и дала допринос раду и животу школе кроз одговоран однос према обавезама, сарадњу са вршњацима и ангажман у реализацији бројних програма.

Из ЈУ Гимназија Прњавор истичу да је Тара својим резултатима, радом и односом према школи оставила значајан траг у овој установи.

Проглашење ученика генерације представља признање за континуиран рад, остварене резултате и допринос школској заједници током четворогодишњег образовања.

