Logo
Large banner

Минић: Учинићемо све да Шмитове и Инцкове одлуке ставимо ван снаге

16.05.2026 16:32

Коментари:

1
Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да су одлуке Кристијана Шмита и Валентина Инцка нелегалне и нелегитимне не само зато што су донесене на штету Републике Српске, већ зато што нису донсене у складу са предвиђеном процедуром.

Он је најавио да ће Република Српска учинити све да те одлуке буду поништене.

- Покретаћемо све могуће поступке да те одлуке ставимо ван снаге и да правни статус вратимо у пређашње стање прије доношења тих накарадних одлука - рекао је Минић у Шамцу.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Кристијан Шмит

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Епстинова жртва: Сексуално ме је злостављао док је био у кућном притвору

33 мин

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Српска има најнижу цијену горива у окружењу, одлука о подршци грађанима дала резултате

35 мин

4
Пројекат Нептуин дип вриједан 4 милијарде евра мијења слику Балкана

Економија

Пројекат Нептуин дип вриједан 4 милијарде евра мијења слику Балкана

36 мин

0
Захарова: Европа критикује Кину, а не види безакоње у Украјини и ЕУ

Свијет

Захарова: Европа критикује Кину, а не види безакоње у Украјини и ЕУ

54 мин

0

Више из рубрике

Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Српска има најнижу цијену горива у окружењу, одлука о подршци грађанима дала резултате

35 мин

4
Додик: У септембру ново повећање плата и пензија

Република Српска

Додик: У септембру ново повећање плата и пензија

2 ч

17
Fotografija prikazuje zgradu Vlade Republike Srpske

Република Српска

"Радници дугогодишњим стручним искуством допринијели унапређењу здравственог система"

3 ч

1
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Република Српска

Станивуковић ударио по СДС-у па најавио састанак опозиције

6 ч

7

  • Најновије

16

41

Метод машинског учења мапира неизвјесност сценарија биодиверзитета – веза са бигфутом

16

35

Тара Ђураш ученик генерације Гимназије Прњавор за школску 2022–2026. годину

16

32

Минић: Учинићемо све да Шмитове и Инцкове одлуке ставимо ван снаге

16

22

Епстинова жртва: Сексуално ме је злостављао док је био у кућном притвору

16

20

Минић: Српска има најнижу цијену горива у окружењу, одлука о подршци грађанима дала резултате

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner