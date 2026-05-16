Минић: Учинићемо све да Шмитове и Инцкове одлуке ставимо ван снаге

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да су одлуке Кристијана Шмита и Валентина Инцка нелегалне и нелегитимне не само зато што су донесене на штету Републике Српске, већ зато што нису донсене у складу са предвиђеном процедуром.
Он је најавио да ће Република Српска учинити све да те одлуке буду поништене.
- Покретаћемо све могуће поступке да те одлуке ставимо ван снаге и да правни статус вратимо у пређашње стање прије доношења тих накарадних одлука - рекао је Минић у Шамцу.
