Одличан наступ АК Борац на Првенству Републике Српске

16.05.2026 17:15

Фото: Ustupljena fotografija

Атлетичари АК Борац остварили су запажене резултате на Првенству Републике Српске за сениоре и пионире, које је данас одржано на Сокоцу.

На сениорском првенству чланови Борца освојили су велики број медаља, а најуспјешнији појединац такмичења био је Лука Ивичић, који је стигао до два злата и једног сребра.

Златне медаље освојили су:

  • Лука Ивичић у скоку с мотком,
  • Лука Ивичић на 110 метара с препонама,
  • Јован Росић на 400 метара,
  • Ника Попић на 400 метара.

Сребрне медаље припале су:

  • штафети 4x100 метара у саставу Јован Росић, Стефан Поповић, Никола Марчета и Лука Ивичић,
  • Николи Марчети на 110 метара с препонама,
  • Мили Рајлић на 100 метара,
  • Кристини Поповић у бацању диска,
  • Александру Новаковићу у бацању диска,
  • Ањи Старчевић на 400 метара,
  • Кристини Поповић у бацању кугле,
  • Александру Новаковићу у бацању кугле.

Бронзану медаљу освојио је Никола Марчета у троскоку.

Успјешан наступ Борац је имао и на пионирском првенству Републике Српске.

Сребрну медаљу освојила је Теодора Косић на 1.000 метара, док је бронза припала штафети 4x100 метара у саставу Нина Вујиновић, Теодора Косић, Сара Змијањац и Николина Миљатовић.

