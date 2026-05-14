Приједор у знаку атлетике: Одржане 65. Међународне уличне трке

Програм је почео трком најмлађих, док су централни дио дана обиљежиле трке на двије и четири хиљаде метара.
Међународне уличне трке окупиле су цицибане, школарце, рекреативце и професионалце који у Приједор долазе због јаке конкуренције и дуге традиције. Под покровитељством града, ова манифестација деценијама држи високе стандарде, док је повртак прослављених имена атлетике на приједорску стазу најбоља потврда њеног квалитета.
Овогодишња промотерка трке је прослављена атлетичарка Амела Терзић која је осам пута однијела побједу на приједорској Уличној трци.
„Заиста једна лепа елитна трка. Заиста је мени као спортисткињи увек представљала јаку конкуренцију, због тога сам и радо долазила. Као што видите имали смо доста представника из Кеније који су и тада трчали с мном", изјавила је Терзићева.
Ипак, најгласнију подршку добили најмлађи. Основци су показали да се за будућност атлетике у граду на Сани не треба бринути.
Међу учесницима овогодишње трке је атлетичарка из Кеније Валентина Шебе којој је ово трећи наступ у Приједору.
Међународне трке представљају један од најпрепознатљивијих спортских брендова града.
„Дефинитивно манифестација која је бренд нашег града дакле која даје велики печат нашем граду дакле једна од три спортске манифестаије од значаја за град Приједор, која је у организацији града Приједора и градске управе а технички организатор Уличних трка већ традиционално Атлетски клуб „Приједор“ односно Савез за пколски спорт Приједор, односно друштво педагога Физичке културе града Приједора", рекао је Александар Миљешић начелник Одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације града Приједора.
Трка је и ове године окупила је учеснике из Србије, Хрватске, Словеније, Мађарске, Сенегала као и Српске и БиХ.
