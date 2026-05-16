Шукало: Змије нису разлог за панику, само је потребан опрез и не дирати их

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тринаест врста змија које живе у Републици Српској, међу њима три отровнице, нису разлог за панику, нападају само ако се осјете угрожено и зато је важан опрез приликом кретања кроз природу, рекао је професор на Катедри за зоологију, еволуцију и генетику на ПМФ у Бањалуци Горан Шукало.
Отровницама припадају поскок, шарка и планински шарган.
Шукало је изјавио Срни да разлога за панику нема јер су сусрети са змијама релативно ријетки, пошто углавном избјегавају људе, али ако се на њих наиђе важно је да не буду узнемирене јер ће у већини случајева отићи сама ако јој се остави простор.
"Ако наиђемо на змију која није отровница, она ће највјероватније побјећи чим осјети вибрације корака, па је довољно само пустити да оде. Међутим, уколико се у насељеном мјесту примијети поскок или друга отровница, најбоље је позвати надлежну стручну службу за уклањање змија", рекао је Шукало.
Према ријечима Шукала, змије најчешће покушавају да се склоне чим осјете опасност, а ако су изненађене или немају гдје да побјегну, могу заузети одбрамбени став – сиктање, увијање тијела, ширење главе или лажни напади.
"Угриз је углавном крајња мјера, када се змија осјећа директно угрожено. Зато је најважније не прилазити јој нити је узнемиравати, јер ће у таквом случају готово увијек сама избјећи контакт", појаснио је Шукало и нагласио да змију не треба дирати нити покушавати ухватити.
У природи је препоручљиво носити дуге панталоне и затворену, чврсту обућу, посебно у високој трави, камењару и шумским предјелима. Такође треба пазити гдје се стаје, сједа или хвата рукама.
Шукало је навео да је у случају угриза змије најважније остати смирен и што прије потражити медицинску помоћ.
Од прве помоћи, истакао је, треба примјенити истискивање мјеста уједа до појаве сукрвице, а особа коју је змија угризла треба да се умири, избјегава нагле покрете, не паничи јер све то убрзава циркулацију а тиме и ширење отрова.
"Рану не треба резати, спаљивати или исисавати отров. Уколико је ујед за екстремитет, треба га имобилисати, држати мирно, без напрезања. Такође, евентуални накит или уску одјећу потребно је скинути због могућег отицања", додао је Шукало.
Најважније да особа коју је змија угризла брзо буде транспортована до најближе здравствене установе, како би била адекватно збринута.
Истакао је да змије не треба убијати јер имају важну улогу у екосистему, односно више су корисне него опасне. Многе врсте се хране мишевима, пацовима и другим мањиим животињама, па помажу у смањењу бројности штеточина и преношења болести.
У Институту за јавно здравство Републике Српске рекли су Срни да располажу серумим против змијског отрова.
Епидемиолог Јелена Ђаковић Девић рекла је да се становништву, због повећаног боравка у природим, препоручује да избјегава кретање кроз високу траву, шибље и коров без прикладне одјеће и обуће, те да борави на покошеним површинама и креће се уређеним стазама.
"Руке не треба стављати на мјесу која нису прегледана, као што су грмови, подизање камења, брање шумских плодова и слично. Посебан опрез потребан је при пењању по стијенама", нагласила је Ђаковић Девић и додала да змију не треба дирати јер најчешће побјегне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
29
13
19
12
59
12
54
12
49
Тренутно на програму