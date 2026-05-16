Logo
Large banner

Levandovski potvrdio odlazak iz Barselone

16.05.2026 15:29

Komentari:

0
Роберт Левандовски из Барселоне, десно, слави са саиграчем Ламином Јамалом након што је постигао пети гол за свој тим током осмине финала Лиге шампиона, реванш утакмице фудбалске утакмице између ФК Барселоне и ФК Њукасл Јунајтед у Барселони, Шпанија, у среду, 18. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Joan Monfort

Poljski napadač Robert Levandovski saopštio je da će na kraju sezone napustiti Barselonu poslije četiri godine provedene u klubu.

Odluku je objavio putem poruke na društvenim mrežama, potvrdivši da mu ugovor ističe 30. juna, nakon čega postaje slobodan igrač.

Golgeter iz Poljske stavio je tačku na višemjesečne spekulacije o budućnosti na Kamp Nou.

Dušan Vlahović - 31082025

Fudbal

Sa klupe Juventusa na teren Barselone

Iako je klub bio otvoren za produžetak saradnje na još godinu dana, ponuđeni uslovi podrazumijevali su značajno smanjenje plate i sporednu ulogu u timu, što iskusnom napadaču nije odgovaralo, prenose mediji.

"Poslije četiri godine pune izazova i napornog rada, vrijeme je da krenem dalje. Odlazim sa osjećajem da je moja misija ispunjena. Četiri sezone, tri titule prvaka Španije. Nikad neću zaboraviti ljubav koju su mi navijači pokazali od prvih dana. Katalonija je moje mjesto na zemlji" napisao je Levandovski.

Očekuje se da će svoju oproštajnu utakmicu pred domaćim navijačima odigrati u nedjelju protiv Real Betisa, što će biti posljednji meč sezone na stadionu Barselone.

Podijeli:

Tagovi :

Robert Levandovski

Barselona

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дерби у Бањалуци: Борац дочекује старог ривала, око 300 навијача Жељезничара кренуло ка Бањалуци

Fudbal

Derbi u Banjaluci: Borac dočekuje starog rivala, oko 300 navijača Željezničara krenulo ka Banjaluci

2 h

0
судопер кухиња чишћење

Savjeti

Kako najefikasnije očistiti masnoću i tvrdokornu prljavštinu iz sudopera bez jakih hemikalija

2 h

0
Novac Evri Valuta

Zanimljivosti

Provjerite novčanik: Među kovanicama možda imate novčić vrijedan hiljade evra

2 h

0
Гранични прелаз Градишка колона гужва

Društvo

Pojačan saobraćaj na više prelaza prema Hrvatskoj

2 h

0

Više iz rubrike

Дерби у Бањалуци: Борац дочекује старог ривала, око 300 навијача Жељезничара кренуло ка Бањалуци

Fudbal

Derbi u Banjaluci: Borac dočekuje starog rivala, oko 300 navijača Željezničara krenulo ka Banjaluci

2 h

0
Српски репрезентативац се ускоро враћа на терен

Fudbal

Srpski reprezentativac se uskoro vraća na teren

5 h

0
Осмогодишњи Немања Љубојевић из Српца са мало година успио је да скрене пажњу фудбалске јавности на себе учешћем на разним турнирима, због чега су већ услиједили позиви из великих фудбалских клубова попут београдске Црвене звезде и московског Спартака.

Fudbal

Osmogodišnjak na putu velikih snova, Nemanja trenira sa Zvezdom i Spartakom

6 h

0
"Није поента да богаташи напуне трибине на Мундијалу"

Fudbal

"Nije poenta da bogataši napune tribine na Mundijalu"

20 h

0

  • Najnovije

16

41

Metod mašinskog učenja mapira neizvjesnost scenarija biodiverziteta – veza sa bigfutom

16

35

Tara Đuraš učenik generacije Gimnazije Prnjavor za školsku 2022–2026. godinu

16

32

Minić: Učinićemo sve da Šmitove i Inckove odluke stavimo van snage

16

22

Epstinova žrtva: Seksualno me je zlostavljao dok je bio u kućnom pritvoru

16

20

Minić: Srpska ima najnižu cijenu goriva u okruženju, odluka o podršci građanima dala rezultate

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner