Levandovski potvrdio odlazak iz Barselone

Poljski napadač Robert Levandovski saopštio je da će na kraju sezone napustiti Barselonu poslije četiri godine provedene u klubu.

Odluku je objavio putem poruke na društvenim mrežama, potvrdivši da mu ugovor ističe 30. juna, nakon čega postaje slobodan igrač.

Golgeter iz Poljske stavio je tačku na višemjesečne spekulacije o budućnosti na Kamp Nou.

Fudbal Sa klupe Juventusa na teren Barselone

Iako je klub bio otvoren za produžetak saradnje na još godinu dana, ponuđeni uslovi podrazumijevali su značajno smanjenje plate i sporednu ulogu u timu, što iskusnom napadaču nije odgovaralo, prenose mediji.

"Poslije četiri godine pune izazova i napornog rada, vrijeme je da krenem dalje. Odlazim sa osjećajem da je moja misija ispunjena. Četiri sezone, tri titule prvaka Španije. Nikad neću zaboraviti ljubav koju su mi navijači pokazali od prvih dana. Katalonija je moje mjesto na zemlji" napisao je Levandovski.

Očekuje se da će svoju oproštajnu utakmicu pred domaćim navijačima odigrati u nedjelju protiv Real Betisa, što će biti posljednji meč sezone na stadionu Barselone.