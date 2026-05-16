Mančester siti osvajač FA kupa

16.05.2026 18:21

Бернардо Силва, лијево, из Манчестер Ситија слави са саиграчима након побједе у финалу енглеског ФА купа између Челсија и Манчестер Ситија у Лондону, субота, 16. мај 2026.
Foto: Tanjug/AP/Richard Pelham

Mančester siti je ovogodišnji osvajač FA kupa nakon pobjede protiv Čelsija sa 1:0.

Jedini strijelac na meču bio je Antoan Semenjo u 72. minutu. On je u šesnaestercu sjajno reagovao i petom poslao loptu u mrežu Čelsija za veliko slavlje ekipe Pepa Gvardiole.

U prvom poluvremenu je Erlingu Halandu poništen gol zbog ofsajda, a u nastavku je Mateus Nunes pogodio stativu.

Čelsi je ostao u finišu bez Žoa Pedra koji je zbog povrede napustio teren.

