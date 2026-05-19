Šeranić: Porast korisnika prava na tuđu njegu i pomoć u Srpskoj

ATV
19.05.2026 11:13

Ален Шеранић
Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je u Srpskoj evidentan porast lica korisnika tuđe njege i pomoći.

"Moguća rješenja po ovom pitanju su da se formira republička komisija koja bi pregledala sve korisnike ovog prava", rekao je Šeranić tokom "Aktuelnog časa", odgovora na poslanička pitanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Šeranić je pojasnio da se ovo pravo na osnovu zakona finansira 50 odsto Republika Srpska, a preostali dio lokalne zajednice, prenosi Srna.

Narodni poslanik Dragan Galić rekao je da je u opštini Šekovići iz koje dolazi evidentan porast prava na tuđu njegu i pomoć, ističući da u ovoj lokalnoj zajednici ovo pravo ostvaruje oko 300 korisnika.

