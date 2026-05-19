Pucnjava u Palama, uhapšena jedna osoba

Policija je uhapsila S.K. iz Pala zbog sumnje da je, nakon rasprave s dvije osobe, ispalio više hitaca u vazduh iz vatrenog oružja.

U PU Istočno Sarajevo navode da je S.K. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili ekspkozivnih materija.

”S.K. se sumnjiči da je 17. maja oko četiri časa u mjestu Ljubogošta, opština Pale, nakon rasprave sa dvije osobe ispalio više hitaca u vazduh iz vatrenog oružja”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Dodaju da je po naredbi Osnovnog suda u Sokocu izvršen pretres automobila, kuće i pomoćnih objekata osumnjičenog pri čemu je pronađeno i oduzeto 125 metaka različitog kalibra, dvije puške, limena kutija sa barutom, šest različitih detonatorskih kapisli i određena količina sporogorećeg štapina i materije koja asocira na eksploziv.