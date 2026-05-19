Haos u Egiptu: Ubio osam ljudi na autobuskoj stanici, policija ga likvidirala

Naoružani napadač u Egiptu ubio je osmoro ljudi u pucnjavi na autobuskoj stanici prije nego što ga je ubila policija, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pucnjava se desila u Abnubu, oko 300 kilometara južno od Kaira u provinciji Asiut.

Povrijeđeno je još pet osoba.

Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je počinilac nasumično pucao na prolaznike na autobuskoj stanici.

Snage bezbjednosti su mu potom ušle u trag na poljoprivrednom zemljištu i ubijen je u obračunu sa policijom, prenijela je agencija DPA.

Prema preliminarnim rezultatima istrage, počinilac je neko vrijeme patio od psihičkih problema i liječen je u psihijatrijskoj bolnici u Kairu, prenosi Srna.