Haos u Egiptu: Ubio osam ljudi na autobuskoj stanici, policija ga likvidirala

Naoružani napadač u Egiptu ubio je osmoro ljudi u pucnjavi na autobuskoj stanici prije nego što ga je ubila policija, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Pucnjava se desila u Abnubu, oko 300 kilometara južno od Kaira u provinciji Asiut.
Povrijeđeno je još pet osoba.
Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je počinilac nasumično pucao na prolaznike na autobuskoj stanici.
Snage bezbjednosti su mu potom ušle u trag na poljoprivrednom zemljištu i ubijen je u obračunu sa policijom, prenijela je agencija DPA.
Prema preliminarnim rezultatima istrage, počinilac je neko vrijeme patio od psihičkih problema i liječen je u psihijatrijskoj bolnici u Kairu, prenosi Srna.
