Uhapšena dvojica muškaraca zbog upada kod najpoznatijeg majmuna na internetu

Dva muškarca, koji tvrde da su državljani Sjedinjenih Američkih Država, uhapšeni su u zoološkom vrtu u blizini Tokija zbog upada u stanište Panča, japanskog makaki majmuna koga je majka odbacila, a koji je postao viralan zbog navike da nosi plišanog orangutana, saopštila je lokalna policija.

Oni su uhapšeni nakon što se juče jedan od muškaraca popeo preko ograde u stanište majmuna u zoološkom vrtu Ičikava u prefekturi Čiba, dok ga je drugi snimao pametnim telefonom, prenosi agencija Kjodo.

U policijskom saopštenju se navodi da je jedan muškarac rekao da je student (24) dok je drugi muškarac (27) tvrdio da je pjevač.

I don’t want to mention it too much, but I’m trying to divert the situation because the reactions we invested in this video are exactly what the intruder probably wanted. That’s why I’m trying to take it lightly, but Ichikawazoo still needs to stay cautious and improve security.… pic.twitter.com/VNG6NgRLKW — Animal Love (@YVemula5063) May 17, 2026

Panč je rođen u julu, a kasnije su mu čuvari zoološkog vrta dali plišanog orangutana kao zamjenu za majku.

On je počeo da živi sa drugim majmunima u ograđenom prostoru u januaru, a zoološki vrt je objavljivao novosti o njegovom napretku na društvenim mrežama, što je pratio veliki broj posjetioca.

