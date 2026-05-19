Uhapšena dvojica muškaraca zbog upada kod najpoznatijeg majmuna na internetu

19.05.2026 10:39

Два мајмуна
Foto: pexels/Abhishek Shekhawat

Dva muškarca, koji tvrde da su državljani Sjedinjenih Američkih Država, uhapšeni su u zoološkom vrtu u blizini Tokija zbog upada u stanište Panča, japanskog makaki majmuna koga je majka odbacila, a koji je postao viralan zbog navike da nosi plišanog orangutana, saopštila je lokalna policija.

Oni su uhapšeni nakon što se juče jedan od muškaraca popeo preko ograde u stanište majmuna u zoološkom vrtu Ičikava u prefekturi Čiba, dok ga je drugi snimao pametnim telefonom, prenosi agencija Kjodo.

U policijskom saopštenju se navodi da je jedan muškarac rekao da je student (24) dok je drugi muškarac (27) tvrdio da je pjevač.

Panč je rođen u julu, a kasnije su mu čuvari zoološkog vrta dali plišanog orangutana kao zamjenu za majku.

On je počeo da živi sa drugim majmunima u ograđenom prostoru u januaru, a zoološki vrt je objavljivao novosti o njegovom napretku na društvenim mrežama, što je pratio veliki broj posjetioca.

(sputnik srbija)

