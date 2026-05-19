Tramp: Moguć diplomatski dogovor sa Havanom

19.05.2026 18:53

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je moguće postići diplomatski dogovor sa Kubom.

"Riješićemo to. To neće biti teško za nas", rekao je Tramp novinarima.

On je dodao da je trenutna situacija na Kubi teška i da je toj zemlji potrebna pomoć.

Portal "Semafor" objavio je ranije da američka administracija razmatra vojnu operaciju na Kubi, ali samo ukoliko sva druga sredstva ne uspiju.

(SRNA)

