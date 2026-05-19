Prva vozila prelaze preko novog Graničnog prelaza u Gradišci

Prva vozila iz BiH prešla su preko privremeno otvorenog Graničnog prelaza u Gradišci, čime je izbjegnuta potencijalna katastrofa.
Stari granični prelaz je zatvoren zbog urušavanja mosta, a funkcionisanje novog je bilo blokirano od strane Zijada Knjića, člana Upravnog odbora UIO.
Ministarstvo bezbjednosti BiH donijelo je rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci.
Lokacija preko novog mosta koristiće se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do kojeg je došlo jutros usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save.
Granični prelazi Gradiška i Bijača su jedini sa potpunim inspekcijskim nadzorom.
Potpuni inspekcijski nadzor podrazumijeva da određene roba koja prelazi granični prelaz mora dobiti potvrde veterinarske inspekcije, fitosanitarno-poljoprivredne inspekcije, sanitarne inspekcije i tržne inspekcije.
