Prva vozila prelaze preko novog Graničnog prelaza u Gradišci

Prva vozila iz BiH prešla su preko privremeno otvorenog Graničnog prelaza u Gradišci, čime je izbjegnuta potencijalna katastrofa.

Stari granični prelaz je zatvoren zbog urušavanja mosta, a funkcionisanje novog je bilo blokirano od strane Zijada Knjića, člana Upravnog odbora UIO.

Ministarstvo bezbjednosti BiH donijelo je rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci.

Lokacija preko novog mosta koristiće se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do kojeg je došlo jutros usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save.

Granični prelazi Gradiška i Bijača su jedini sa potpunim inspekcijskim nadzorom.

Potpuni inspekcijski nadzor podrazumijeva da određene roba koja prelazi granični prelaz mora dobiti potvrde veterinarske inspekcije, fitosanitarno-poljoprivredne inspekcije, sanitarne inspekcije i tržne inspekcije.