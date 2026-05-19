Logo
Large banner

Prva vozila prelaze preko novog Graničnog prelaza u Gradišci

19.05.2026 19:09

Komentari:

2
Нови гранични прелаз Градишка.
Foto: ATV

Prva vozila iz BiH prešla su preko privremeno otvorenog Graničnog prelaza u Gradišci, čime je izbjegnuta potencijalna katastrofa.

Stari granični prelaz je zatvoren zbog urušavanja mosta, a funkcionisanje novog je bilo blokirano od strane Zijada Knjića, člana Upravnog odbora UIO.

Ministarstvo bezbjednosti BiH donijelo je rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci.

Lokacija preko novog mosta koristiće se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do kojeg je došlo jutros usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save.

GP Gradiška i Bijača jedini sa potpunim inspekcijskim nadzorom

Granični prelazi Gradiška i Bijača su jedini sa potpunim inspekcijskim nadzorom.

Potpuni inspekcijski nadzor podrazumijeva da određene roba koja prelazi granični prelaz mora dobiti potvrde veterinarske inspekcije, fitosanitarno-poljoprivredne inspekcije, sanitarne inspekcije i tržne inspekcije.

Podijeli:

Tag :

Granični prelaz Gradiška

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Нови гранични прелаз Градишка. На фотографији се види знак СТОП.

BiH

"Krnjićeva odluka odraz mržnje političkog Sarajeva"

3 h

4
ПД ПС БиХ: Величање усташтва окарактерисано као кривично дјело

BiH

PD PS BiH: Veličanje ustaštva okarakterisano kao krivično djelo

3 h

0
УИО БиХ: Крњић износи нетачне информације о категоријама граничних прелаза

BiH

UIO BiH: Krnjić iznosi netačne informacije o kategorijama graničnih prelaza

3 h

0
Прекинули ћутњу: ЕУ поздравила привремено отварање новог Граничног прелаза

BiH

Prekinuli ćutnju: EU pozdravila privremeno otvaranje novog Graničnog prelaza

3 h

3

  • Najnovije

22

12

Kristijan Aleksić priznao da je ubio Luku: Nije pokazao kajanje

22

07

Ilon Mask izgubio bitku protiv OpenAI

21

59

Dermatolozi savjetuju koliko često se treba tuširati

21

48

Sabor SPC zabrinut za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

21

44

Borac osvojio Kup Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner