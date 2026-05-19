Pozdravljamo brzu reakciju nadležnih domaćih organa u pravcu odobrenja privremenog rješenja koje će omogućiti operativnost novog graničnog prelaza Gradiška, nakon problema sa postojećim graničnim prelazom nastalih usljed urušavanja mosta, saopštili su iz delegacije Evropske Unije u BIH.

Prije donošenja rješenja Ministarstva bezbjednosti održana je sjednica Upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje BiH na kojoj je Zijad Krnjić šesti put blokirao otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška.

Iako su svi članovi bili za, kamen spoticanja opet je bio Zijad Krnjić koji je na današnjoj sjednici a koja je zakazana zbog urušavanja ograde mosta na trenutnom graničnom prelazu Gradiška blokirao otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za Indirektno Oporezivanje BIH i Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić poručuje da je Krnjićeva odluka odraz mržnje političkog Sarajeva i dokaz da BiH ne može da funkcioniše.

Srđan Amidžić

Zijad Krnjić je otklonio zabludu o tome da li BiH može da postoji – ne može. To što se most urušava i što je samo srećom izbjegnuta tragedija njemu ništa ne znači, pa nastavlja da blokira otvaranje novog graničnog prelaza. Dok se igra sa životima ljudi, pravda se Krnjić time da nije htio da bude prevaren. Izgovor je poravnanje javnih prihoda između entiteta. Krnjićeva odluka je odraz mržnje političkog Sarajeva, poruka je Srđana Amidžića.

"U FBiH živi dosta Bošnjaka ali i dosta muslimana. Zijad Krnjić je jedan musliman koji kažnjava i srpski, i bošnjački i hrvatski narod, koji Srbe doživljava kao u Drugom svjetskom ratu Jevreje i kada bi se njega pitalo, on bi vjerovatno nama stavio žute zvijezde na rame da se razlikujemo u odnosu na druge ljude koji žive u BiH i da nam pokaže da smo građani drugog reda", jasan je predsjedavajući UO UIO BiH Srđan Amidžić.

I zbog toga je heroj u drugom entitetu.

"Kažu, "ne daj, Zijo, neka plivaju preko rijeke". E, da ti kažem, Zijo, neće biti ni po tvome, ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prelaz, pa taman da bude granični prelaz Republike Srpske, ali neće biti ni po onom tvom kako ti misliš da možeš da uslovljavaš ljude koji žive u Republici Srpskoj, a da kažnjavaš ljude koji žive u FBiH", dodao je Amidžić.

Probalo se rješenje naći i preko hitne telefonske sjednice Savjeta ministara BiH, ali ni to na prvu nije uspjelo. I tamo su Bošnjaci digli svoj glas protiv.

"Iako sam glasao protiv ovih zaključaka u prvom krugu, u drugom krugu nisam ni glasao, Ministarstvo komunikacija i transporta će preduzeti sve da se čim prije uspostavi saobraćaj na mostu koji je oštećen. Još uvijek ne mogu ocijeniti koliko će biti potrebno, ali koliko sutra ću otići na teren, na licu mjesta dobiti izvještaj i vidjeti šta je potrebno i obavijestiću javnost i Savjet ministara", naveo je ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH Edin Forto.

Republika Srpska nikada nije blokirala nijedan projekat u FBiH. Ponovljena blokada najbolje pokazuje besmisao BiH, poručuje i Milorad Dodik.

"Ko koga ucjenjuje? Pa kada vam ne valja tako, najbolje da se raziđemo. Šta ćemo u ovome kada ne može nikako? Ako je to ideja gospodina Konakovića, šta vi sada poručujete, da treba blokirati? Zna se da je GP u Gradišci najfrekventniji prelaz u BiH. Tačno se može vidjeti koliko ljudi iz Federacije i firmi iz Federacije koristi taj prelaz", naglasio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Sve maske su pale. Sav apsurd bošnjačke politike ogleda se u današnjoj sjednici Savjeta ministara, kaže Staša Košarac. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa poručuje da se ponovo pokazalo da "Trojka" ništa ne razumije, ali da je to ne sprečava da, u sadejstvu sa Zijadom Krnjićem iz Upravnog odbora UIO BiH, urušava bilo kakav kapacitet BiH.