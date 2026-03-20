Zaboravite nekretnine: Jedan od najbogatijih Srba otkrio u šta treba ulagati

Mnogi su željeli da čuju njegovo mišljenje na "srpskom Davosu".

"Vještačku inteligenciju je potrebno što prije prihvatiti, iako se nove stvari teško prihvataju. Onaj ko ne prihvati novu tehnologiju, kao privrednik će brzo 'propasti'. U budućnosti ne bih igrao na dolar, ali ni na evro. Mnogi ljudi koji imaju novac kupuju nekretnine i oni su odigrali najbolje što može u posljednjih 20, 30 godina i zaštitili vrijednost novca. Sada eks Jugoslavija mora da uloži u berzu, jer bi uz dobru propagandu i marketing mogli da trguju akcijama, malo da zaboravimo stanove", rekao je Mišković.

I Spasojević dijeli isto mišljenje

Njegovo mišljenje podržao je i Toplica Spasojević koji je takođe bio na Biznis forumu, prenosi "Nova".

Komentarisao je beogradsku berzu i njen potencijal.

"Mi imamo Beogradsku berzu ali je ona nejaka i država se ne bavi time pretjerano. Imamo problem i što Narodna banka Srbije ne dozvoljava da osiguravajuća društva ulažu u takve stvari. Zato bi trebalo izmijeniti propise, napraviti kao u Engleskoj, neki narodni kapitalizam. Tamo je Margaret Tačer prodavala akcije Telekoma, Britiš petroleuma i drugih javnih preduzeća koja su išla u privatizaciju. Ona je željela da i narod postane dio tog principa kapitalizma", rekao je i dodao:

"Tako vi danas u Britaniji imate u svim dnevnim novinama dodatke od po 10 ili 15 strana o investiranju. Da li su to penzioni fondovi, investicioni ili berza. Na taj način je stvoren narodni kapitalizam. Zato i ja mislim da treba ići ka tom modelu".