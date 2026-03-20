Zaboravite nekretnine: Jedan od najbogatijih Srba otkrio u šta treba ulagati

Заборавите некретнине: Један од најбогатијих Срба открио у шта треба улагати
Poznati srpski biznismen Miroslav Mišković, vlasnik kompanije "Delta holding", govorio je na biznis forumu na Kopaoniku o modernom biznisu, investicijama, berzi...

Mnogi su željeli da čuju njegovo mišljenje na "srpskom Davosu".

Клима

Hronika

Banjalučanin uzimao klime iz prodavnice i nije ih platio

"Vještačku inteligenciju je potrebno što prije prihvatiti, iako se nove stvari teško prihvataju. Onaj ko ne prihvati novu tehnologiju, kao privrednik će brzo 'propasti'. U budućnosti ne bih igrao na dolar, ali ni na evro. Mnogi ljudi koji imaju novac kupuju nekretnine i oni su odigrali najbolje što može u posljednjih 20, 30 godina i zaštitili vrijednost novca. Sada eks Jugoslavija mora da uloži u berzu, jer bi uz dobru propagandu i marketing mogli da trguju akcijama, malo da zaboravimo stanove", rekao je Mišković.

I Spasojević dijeli isto mišljenje

Njegovo mišljenje podržao je i Toplica Spasojević koji je takođe bio na Biznis forumu, prenosi "Nova".

Komentarisao je beogradsku berzu i njen potencijal.

Напад на Израел

Svijet

Najmoćnije oružje Irana nisu ni dronovi ni balističke rakete

"Mi imamo Beogradsku berzu ali je ona nejaka i država se ne bavi time pretjerano. Imamo problem i što Narodna banka Srbije ne dozvoljava da osiguravajuća društva ulažu u takve stvari. Zato bi trebalo izmijeniti propise, napraviti kao u Engleskoj, neki narodni kapitalizam. Tamo je Margaret Tačer prodavala akcije Telekoma, Britiš petroleuma i drugih javnih preduzeća koja su išla u privatizaciju. Ona je željela da i narod postane dio tog principa kapitalizma", rekao je i dodao:

"Tako vi danas u Britaniji imate u svim dnevnim novinama dodatke od po 10 ili 15 strana o investiranju. Da li su to penzioni fondovi, investicioni ili berza. Na taj način je stvoren narodni kapitalizam. Zato i ja mislim da treba ići ka tom modelu".

Više iz rubrike

Ови производи би могли нагло поскупјети

Ekonomija

Ovi proizvodi bi mogli naglo poskupjeti

4 h

0
Kafana Konobar Kafic

Ekonomija

Plate sezonskih radnika i do 3.000 evra: Ovo su najtraženija zanimanja

7 h

0
Нафта

Ekonomija

Cijena nafte bi mogla da pređe 180 dolara za barel

7 h

5
Америка дозволила продају руске нафте, одредили и датум

Ekonomija

Amerika dozvolila prodaju ruske nafte, odredili i datum

16 h

0
14

45

Otkrivena iznenađujuća veza između mačaka i ljudi oboljelih od raka

14

40

Sud prihvatio jemstvo za puštanje na slobodu Aca Đukanovića

14

36

Angelina Topić osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu

14

29

Znate li zašto prvi dan proljeća više nije 21. mart

14

29

Lukašenko: Tramp nam je predložio veliki sporazum

