Cijena nafte bi mogla da pređe 180 dolara za barel

ATV

20.03.2026

07:12

5
Foto: Pixabay/McRonny

Zvaničnici u Saudijskoj Arabiji vjeruju da bi cijena nafte mogla da poraste na 180 dolara po barelu ukoliko poremećaji u Ormuskom moreuzu potraju do kraja aprila, objavio je list "Volstrit džornal", pozivajući se na više neimenovanih izvora.

Cijene nafte značajno osciliraju od početka rata 28. februara, a cijena nafte marke "Brent " nakratko se približila 119 dolara po barelu prije nego što je ponovo pala, prenijela je Al Džazira.

Stručnjak za spoljnu politiku Saudijske Arabije Umer Karim rekao je da smatra da je cijena od najmanje 150 dolara po barelu moguća, u zavisnosti od razvoja sukoba.

- Ako ovi terminali u Crvenom moru budu napadnuti - ako postoji bilo kakva prepreka u Crvenom moru, mislim da je sve iznad 150 dolara sasvim moguće - rekao je Karim, dodajući da je to trenutno jedina održiva veza između Evrope i Azije.

Luka potencijalna meta

Saudijska Arabija je do sada nastavila izvoz nafte zahvaljujući postrojenjima u luci Janbu u Crvenom moru, udaljenoj više od 1.000 kilometara od Zaliva.

Analitičari, međutim, upozoravaju da bi luka mogla da postane potencijalna meta, jer su energetska postrojenja širom Zaliva u ranijim napadima gađali i Iran i Izrael.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Slavimo sedam sveštenomučenika: Jedna stvar donosi blagoslov

Sjajni Partizan slavio u Parizu

Izuzetno otrovna riba ponovo uhvaćena kod Dubrovnika: Može biti smrtonosna

Netanjahu otkrio koliko će trajati rat protiv Irana

Amerika dozvolila prodaju ruske nafte, odredili i datum

Zašto je gorivo u Evropi skupo kada uvozi samo 6% sa Bliskog istoka?

Dramatična situacija na svjetskom tržištu: Štednja goriva - nova realnost?

Novac dostupan 24 sata: Šta donosi novi Zakon o platnim uslugama?

