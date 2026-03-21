Jedna riječ iz koje je sve jasno: Šta je Dodik poručio Orbanu nakon govora na "CPAC Hungary"

"Prijatelj". Poruka je to koju je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio mađarskom premijeru Viktoru Orbanu nakon njegovog govora na Konferenciji konzervativne političke akcije "CPAC Hungary" u Budimpešti.

Predsjednik Vlade Mađarske rekao je da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zaslužio najveću titulu, jer je preživio američke sankcije, ucjene iz Njemačke i bh.maltretiranje.

"Vjerujte dragi prijatelji, mi bismo doživjeli kolaps da smo preživjeli samo pola onoga što je preživio Dodik. Ali on je uspio i hvala Milorade što ste danas sa nama", rekao je Orban, nakon čega je Dodik dobio aplauz učesnika.