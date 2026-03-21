Jedna riječ iz koje je sve jasno: Šta je Dodik poručio Orbanu nakon govora na "CPAC Hungary"

21.03.2026
12:52
"Prijatelj". Poruka je to koju je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio mađarskom premijeru Viktoru Orbanu nakon njegovog govora na Konferenciji konzervativne političke akcije "CPAC Hungary" u Budimpešti.
"Prijatelj", napisao je Dodik na Iksu uz video Orbanovog govora.
Prijatelj. pic.twitter.com/z0rctVYYdo— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 21, 2026
Predsjednik Vlade Mađarske rekao je da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zaslužio najveću titulu, jer je preživio američke sankcije, ucjene iz Njemačke i bh.maltretiranje.
"Vjerujte dragi prijatelji, mi bismo doživjeli kolaps da smo preživjeli samo pola onoga što je preživio Dodik. Ali on je uspio i hvala Milorade što ste danas sa nama", rekao je Orban, nakon čega je Dodik dobio aplauz učesnika.
