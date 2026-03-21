Dodik na "CPAC Hungary": Srpska ima snažne prijatelje, svijet se mijenja

21.03.2026
Svijet se mijenja, a Republika Srpska ima svoje mjesto među onima koji vjeruju u slobodu, identitet i suverenitet, a imamo snažne prijatelje u svijetu koji dolazi, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, koji je u Budimpešti na konferenciji "CPAC Hungary".
"Na "CPAC Hungary" u Budimpešti razgovaram s prijateljima koji vjeruju u politiku zdravog razuma, suverenitet naroda i slobodu država. Uz premijera Viktora Orbana i druge lidere iz Evrope i svijeta koji oblikuju novu političku realnost, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Na CPAC Hungary u Budimpešti razgovaram s prijateljima koji vjeruju u politiku zdravog razuma, suverenitet naroda i slobodu država.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 21, 2026
"CPAC Hungary" je međunarodna politička konferencija suverenističkih i konzervativnih političara, aktivista i intelektualaca koja se održava u Mađarskoj, najčešće u Budimpešti.
CPAC Hungary je mađarska verzija "Conservative Political Action Conference" (CPAC), jedne od najpoznatijih konzervativnih konferencija na svijetu, koja je nastala u Sjedinjenim Američkim Državama 1970-ih godina.
Za razliku od originalnog američkog skupa, CPAC Hungary ima jak evropski i globalni karakter, jer okuplja političare i pokrete iz više zemalja koji dijele slične ideje – nacionalni suverenitet, konzervativne vrijednosti i kritiku liberalnih politika.
Konferencija se održava u Budimpešta, a prvi put je organizovana 2022. godine. Od tada se održava svake godine i postala je jedan od glavnih skupova konzervativnih snaga u Evropi.
