Dodik na "CPAC Hungary": Srpska ima snažne prijatelje, svijet se mijenja

ATV

21.03.2026

09:42

Komentari:

1
Додик на "CPAC Hungary": Српска има снажне пријатеље, свијет се мијења
Svijet se mijenja, a Republika Srpska ima svoje mjesto među onima koji vjeruju u slobodu, identitet i suverenitet, a imamo snažne prijatelje u svijetu koji dolazi, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, koji je u Budimpešti na konferenciji "CPAC Hungary".

"Na "CPAC Hungary" u Budimpešti razgovaram s prijateljima koji vjeruju u politiku zdravog razuma, suverenitet naroda i slobodu država. Uz premijera Viktora Orbana i druge lidere iz Evrope i svijeta koji oblikuju novu političku realnost, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Svijet se mijenja, a Republika Srpska ima svoje mjesto među onima koji vjeruju u slobodu, identitet i suverenitet. Republika Srpska ima snažne prijatelje u svijetu koji dolazi", istakao je Dodik u objavi na Iksu.

Šta je CPAC Hungary

"CPAC Hungary" je međunarodna politička konferencija suverenističkih i konzervativnih političara, aktivista i intelektualaca koja se održava u Mađarskoj, najčešće u Budimpešti.

CPAC Hungary je mađarska verzija "Conservative Political Action Conference" (CPAC), jedne od najpoznatijih konzervativnih konferencija na svijetu, koja je nastala u Sjedinjenim Američkim Državama 1970-ih godina.

Za razliku od originalnog američkog skupa, CPAC Hungary ima jak evropski i globalni karakter, jer okuplja političare i pokrete iz više zemalja koji dijele slične ideje – nacionalni suverenitet, konzervativne vrijednosti i kritiku liberalnih politika.

Gdje i kada se održava

Konferencija se održava u Budimpešta, a prvi put je organizovana 2022. godine. Od tada se održava svake godine i postala je jedan od glavnih skupova konzervativnih snaga u Evropi.

