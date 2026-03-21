Dodik pozvao Srbe u Mađarskoj da podrže Orbana: Mađarska i Srpska dijele iste vrijednosti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je Srbe koji žive u Mađarskoj da podrže lidera partije Fides Viktora Orbana i politiku koja čuva stabilnost, identitet i suverenitet Mađarske.

"Mađarska i Republika Srpska dijele iste vrijednosti i zato su naši odnosi prijateljski i čvrsti. Orban je dokazao da je lider koji ima hrabrosti da štiti nacionalne interese i slobodu svog naroda i zato mu želim uspjeh na predstojećim izborima", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Sa Viktorom Orbanom @PM_ViktorOrban , liderom koji dosljedno brani suverenitet država, identitet naroda i politiku zdravog razuma.



Mađarska i Republika Srpska dijele iste vrijednosti i zato su naši odnosi prijateljski i čvrsti.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 21, 2026

Podsjećamo, mađarski premijer pozdravio je Dodik na otvaranju konferencije "CPAC Hungary" i zahvalio mu se što prisustvuje konferenciji.

"Moji prijatelji, on istinski zaslužuje titulu čovjeka koji je preživio sve. Američke sankcije, njemačka iznuda, bh. ucjena... Vjerujte mi, mi bismo doživjeli kolaps sa samo pola toga što se njemu desilo, ali on nije. Hvala ti puno Milorade što si danas među nama", rekao je Orban.