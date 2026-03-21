Logo
Large banner

Dodik pozvao Srbe u Mađarskoj da podrže Orbana: Mađarska i Srpska dijele iste vrijednosti

Autor:

ATV

21.03.2026

11:19

Komentari:

2
Додик позвао Србе у Мађарској да подрже Орбана: Мађарска и Српска дијеле исте вриједности
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je Srbe koji žive u Mađarskoj da podrže lidera partije Fides Viktora Orbana i politiku koja čuva stabilnost, identitet i suverenitet Mađarske.

"Mađarska i Republika Srpska dijele iste vrijednosti i zato su naši odnosi prijateljski i čvrsti. Orban je dokazao da je lider koji ima hrabrosti da štiti nacionalne interese i slobodu svog naroda i zato mu želim uspjeh na predstojećim izborima", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, mađarski premijer pozdravio je Dodik na otvaranju konferencije "CPAC Hungary" i zahvalio mu se što prisustvuje konferenciji.

"Moji prijatelji, on istinski zaslužuje titulu čovjeka koji je preživio sve. Američke sankcije, njemačka iznuda, bh. ucjena... Vjerujte mi, mi bismo doživjeli kolaps sa samo pola toga što se njemu desilo, ali on nije. Hvala ti puno Milorade što si danas među nama", rekao je Orban.

Orban CPAC

Svijet

Kakva poruka Orbana Dodiku: Mi bismo doživjeli kolaps sa samo pola toga što se tebi desilo, hvala ti

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

CPAC Hungary

Viktor Orban

Komentari (2)
Large banner

Small banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner