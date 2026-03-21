Dodik sa Orbanom uoči "CPAC Hungary"

ATV

ATV

21.03.2026

09:50

Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa predsjednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom uoči Konferencije "CPAC Hungary" u Budimpešti.

Orban se sastao samo sa nekolicinom zvaničnika prije početka konferencije, među kojima je i Dodik.

Srpska ima snažne prijatelje

Svijet se mijenja, a Republika Srpska ima svoje mjesto među onima koji vjeruju u slobodu, identitet i suverenitet, a imamo snažne prijatelje u svijetu koji dolazi, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, koji je u Budimpešti na konferenciji "CPAC Hungary".

"Na "CPAC Hungary" u Budimpešti razgovaram s prijateljima koji vjeruju u politiku zdravog razuma, suverenitet naroda i slobodu država. Uz premijera Viktora Orbana i druge lidere iz Evrope i svijeta koji oblikuju novu političku realnost, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Svijet se mijenja, a Republika Srpska ima svoje mjesto među onima koji vjeruju u slobodu, identitet i suverenitet. Republika Srpska ima snažne prijatelje u svijetu koji dolazi", istakao je Dodik u objavi na Iksu.

U Budimpešti će danas biti održana Konferencija konzervativne političke akcije, koja će okupiti brojne političke lidere i zvaničnike iz Evrope, SAD i drugih dijelova svijeta.

Na otvaranju, kojem će prisustvovati i lider SNSD-a Milorad Dodik, govoriće generalni direktor Centra za osnovna prava i domaćin skupa Mikloš Santo, kao i predsjednik CPAC fondacije Met Šlap.

Učesnicima će se obratiti i premijer Gruzije Irakli Kobahidze i premijer Češke Andrej Babiš, kao i domaćin mađarski premijer Viktor Orban.

Predviđena su obraćanja i ministra spoljnih poslova Petera Sijarta i ministra kabineta premijera Gergelja Guljaša, te američkog političkog komentatora Dejva Rubina.

Program uključuje i više panel-diskusija i sesija pitanja i odgovora sa učesnicima iz različitih zemalja, među kojima su poslanik iz Brazila Edvardo Bolsonaro.

Planirana su obraćanja više evropskih i američkih političara, uključujući Grta Vildersa, Mateuša Moravjeckog i Santijaga Abaskala, kao i kongresmene iz SAD.

Dio programa obuhvata panele i diskusije o političkim i društvenim temama, uz učešće više međunarodnih zvaničnika i analitičara.

Konferencija će biti zatvorena obraćanjima političarima iz Njemačke Alis Vajdel, Portugalije Andrea Venture i predsjednika Argentine Havijera Mileja.

