Poruke na "CPAC Hungary": ATV Banjaluka, "Kosovo je Srbija", "Milorad Dodik"

Autor:ATV
21.03.2026
10:31
Komentari:3
U Budimpešti se održava Konferencija konzervativne političke akcije "CPAC Hungary", koja je okupila brojne političke lidere i zvaničnike iz Evrope, SAD i drugih dijelova svijeta.
Ovaj svjetski događaj prati i ekipa ATV-a, koja će vam donijeti sve najvažnije poruke sa konferencije.
Naša ekipa se upisala i na tablu, predviđenu za utiske gostiju.
Pored "ATV Banjaluka", mogle su se vidjeti poruke "Kosovo je Srbija", ime Milorada Dodika, kao i poruka "Bez rata".
Podsjećamo, konferenciji prisustvuje i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Konferenciju je otvorio generalni direktor Centra za osnovna prava i domaćin skupa Mikloš Santo, kao i predsjednik CPAC fondacije Met Šlap.
Učesnicima će se obratiti i premijer Gruzije Irakli Kobahidze i premijer Češke Andrej Babiš, kao i domaćin mađarski premijer Viktor Orban.
Republika Srpska
Dodik na "CPAC Hungary": Srpska ima snažne prijatelje, svijet se mijenja
Predviđena su obraćanja i ministra spoljnih poslova Petera Sijarta i ministra kabineta premijera Gergelja Guljaša, te američkog političkog komentatora Dejva Rubina.
Program uključuje i više panel-diskusija i sesija pitanja i odgovora sa učesnicima iz različitih zemalja, među kojima su poslanik iz Brazila Edvardo Bolsonaro.
Republika Srpska
Dodik sa Orbanom uoči "CPAC Hungary"
Planirana su obraćanja više evropskih i američkih političara, uključujući Grta Vildersa, Mateuša Moravjeckog i Santijaga Abaskala, kao i kongresmene iz SAD.
Dio programa obuhvata panele i diskusije o političkim i društvenim temama, uz učešće više međunarodnih zvaničnika i analitičara.
Konferencija će biti zatvorena obraćanjima političarima iz Njemačke Alis Vajdel, Portugalije Andrea Venture i predsjednika Argentine Havijera Mileja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
15 h4
Republika Srpska
17 h4
Najnovije
Najčitanije
12
57
12
52
12
42
12
40
12
34
Trenutno na programu