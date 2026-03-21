Poruke na "CPAC Hungary": ATV Banjaluka, "Kosovo je Srbija", "Milorad Dodik"

U Budimpešti se održava Konferencija konzervativne političke akcije "CPAC Hungary", koja je okupila brojne političke lidere i zvaničnike iz Evrope, SAD i drugih dijelova svijeta.

Ovaj svjetski događaj prati i ekipa ATV-a, koja će vam donijeti sve najvažnije poruke sa konferencije.

Naša ekipa se upisala i na tablu, predviđenu za utiske gostiju.

Pored "ATV Banjaluka", mogle su se vidjeti poruke "Kosovo je Srbija", ime Milorada Dodika, kao i poruka "Bez rata".

Podsjećamo, konferenciji prisustvuje i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Konferenciju je otvorio generalni direktor Centra za osnovna prava i domaćin skupa Mikloš Santo, kao i predsjednik CPAC fondacije Met Šlap.

Učesnicima će se obratiti i premijer Gruzije Irakli Kobahidze i premijer Češke Andrej Babiš, kao i domaćin mađarski premijer Viktor Orban.

Predviđena su obraćanja i ministra spoljnih poslova Petera Sijarta i ministra kabineta premijera Gergelja Guljaša, te američkog političkog komentatora Dejva Rubina.

Program uključuje i više panel-diskusija i sesija pitanja i odgovora sa učesnicima iz različitih zemalja, među kojima su poslanik iz Brazila Edvardo Bolsonaro.

Planirana su obraćanja više evropskih i američkih političara, uključujući Grta Vildersa, Mateuša Moravjeckog i Santijaga Abaskala, kao i kongresmene iz SAD.

Dio programa obuhvata panele i diskusije o političkim i društvenim temama, uz učešće više međunarodnih zvaničnika i analitičara.

Konferencija će biti zatvorena obraćanjima političarima iz Njemačke Alis Vajdel, Portugalije Andrea Venture i predsjednika Argentine Havijera Mileja.